Verstecktes Idyll am Wegrand

Von: Kai Zuber

Das sehenswerte Diesdorfer Hünengrab an der Straße nach Wittingen. Die hier bei Grabungen gefundenen Feuersteinbeile sowie eine Axt befinden sich heute im Johann-Friedrich-Danneil-Museum in Salzwedel. © Kai Zuber

Das Diesdorfer Hünengrab hinter der Tankstelle an der Straße nach Wittingen hat nun endlich ein touristisches Hinweisschild bekommen.

Nagelneu glänzt das blaue Hinweisschild mit Infos für Touristen. © Kai Zuber

Diesdorf – Das Megalithgrab von Diesdorf (so genannter Fundplatz 1) gehört zu einer Gruppe von einst zehn Großsteingräbern dieser Gemarkung, die 1843 erstmals durch Johann Friedrich Danneil beziehungsweise Anfang der 1890er Jahre durch Eduard Krause und Otto Schoetensack systematisch aufgenommen wurden. Heute sind von den Anlagen nur noch drei erhalten. In der Nähe des Grabes Diesdorf wurden im 19. Jahrhundert mehrere Fundstücke freigelegt. Zwei Feuersteinbeile sowie eine Axt befinden sich heute im Johann-Friedrich-Danneil-Museum in Salzwedel. Zur Grabgruppe von Diesdorf gehört ebenfalls der Molmker Dolmen mit sieben Wandsteinpaaren und einer trapezförmigen Umfassung. Bei dieser Anlage handelt es sich um das einzige von einst zwölf Megalithgräbern der Gemarkung, das bis in die Gegenwart erhalten blieb. Das Grab umfasst heute noch die ursprünglichen sechs Deck- und 18 Tragsteine.