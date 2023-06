Großer Auftritt für kleine Brummer im Freilichtmuseum Diesdorf

Tag der Imkerei

+ © Kai Zuber Das Bienenhaus im Diesdorfer Freilichtmuseum ist seit Einrichtung des Museumsgartens ein Besuchermagnet. In zwei Wochen wird das Interesse der Besucher an diesem „Brummer-Hotel“ noch größer sein. © Kai Zuber

Am Tag der deutschen Imkerei, 2. Juli, lädt des Freilichtmuseum Diesdorf in Zusammenarbeit mit dem Imkerverein „Eintracht“ Beetzendorf von 10 bis 17 Uhr wieder zu einem Mitmach-Aktionstag rund um das Thema Natur, Biene und Honig ein.

Diesdorf – Viele Fragen werden dann wieder beantwortet: Wie raucht man eine Imkerpfeife? Wann tanzen Bienen? Und wie entsteht ein Bienenvolk? An diesem Sonntag stehen die Beetzendorfer „Eintracht“-Imker allen Besuchern Rede und Antwort.

+ Günter Schröder aus Apenburg ist einer der prämierten „Gold-Imker“ aus der Region. Zusammen mit seinen Vereinsfreunden kümmert er sich um den Imkerstand im Diesdorfer Freilichtmuseum. © Kai Zuber

Zum informativen Familienprogramm gehören Honigverkostung und Imkervorführungen, Vorträge und Schauschleudern in der Hilmsener Scheune sowie der Verkauf von Honig und anderen Imkerprodukten wie etwa Kerzen. Auch im Schau-Bienenwagen beim Neuen Pfarrgarten geben die Vereinsmitglieder Einblicke in den Alltag eines Imkers früher und heute. Neben den üblichen Bienenkästen, den Magazinbeuten, ist in diesem Jahr auch ein sogenannter Stülper, also ein klassischer Bienenkorb, bewohnt. Zwei offiziell vom Verband prämierte Honig-Goldmedaillengewinner hat der Beetzendor-fer Verein, die zum Aktionstag präsent sein werden: Es sind Günter Schröder aus Apenburg und Volker Gäde aus Rohrberg. „Ich werde auch einen Vortrag über die Vereinsgeschichte und über Gesundheit mit Imkerprodukten halten“, informierte Günter Schröder.

Doch die Imker im Raum Beetzendorf-Diesdorf haben aktuell auch große Sorgen. Die betreffen den Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut bei Bienen. Hier ist ein Sperrbezirk von jeweils drei Kilometer Radius um die Orte Jeeben und Tangeln eingerichtet. „Es ist das dritte Jahr in Folge, wo wir wegen dieser Maßnahmen in dem Sperrkreis auch keine Bienenzucht betreiben können und daher auch sehr eingeschränkt sind“, so Schöder weiter. Die Amerikanische Faulbrut ist eine anzeigepflichtige Tiererkrankung der Bienen. Sie stellt keine Gefährdung für Verbraucher durch den Verzehr von Honig dar. In den vergangenen Jahren kam es in der Region unter anderem durch so genannte Schwarzimker immer wieder zu Faulbrut-Problemen.