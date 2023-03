Waldbad Dähre wird fit gemacht

Von: Kai Zuber

Um das Dährer Waldbad für die kommende Saison fit zu machen, hat der Förderverein mehrere Termine für Arbeitseinsätze angesetzt. Engagierte Mitstreiter sind dabei jederzeit willkommen. © Kai Zuber

Jedes Jahr aufs Neue ist es für die Gemeinde Dähre und den Förderverein zum Erhalt der Einrichtung samt Campingplatz ein Riesen-Kraftakt, das Bad vom Winterdreck zu befreien und die Frostschäden zu reparieren, um das gesamte Areal für den Saisonstart fit zu machen. Becken müssen geleert und geschrubbt werden, Liegeflächen und Wege müssen von Laub befreit werden, Bänke gesäubert und der Kiosk sowie die Sanitäranlagen wieder auf Vordermann gebracht werden.

Dähre – Vereins-Pressesprecherin Anika Vierke bittet alle Fleißigen, bei den Waldbad-Arbeitseinsätzen mitzumachen. Folgende Termine sind anvisiert.

Bevor der Liegestuhl links genutzt werden kann, ist im beliebten Waldbad noch einiges zu tun. © Kai Zuber

Am 15. April, 9 Uhr, am 20. April ab 16 Uhr, am 29. April um 9 Uhr und am 27. Mai um 9 Uhr. „Jener Sonnabend, 27. Mai, ist bei uns dann auch Eröffnung und es beginnt der Verkauf der Saisonkarten. Für den Dährer Campingplatz haben sich dieses Jahr schon viele Gruppen angemeldet“, sagte Anika Vierke. Schwimmkurse sind im Waldbad auch geplant. Im Juni und Juli vor und in den Sommerferien können die kleinen Wasserratten dann wieder unter Aufsicht ihre Seepferdchen-Prüfungen machen. Auch der nunmehr zweite Dorfflohmarkt naht in Dähre, welcher ebenfalls vom Waldbadförderverein unterstützt wird. Los geht die zweite Auflage der Veranstaltung am Sonntag, 7. Mai, um 10 Uhr. Bis um 17 Uhr können die Dährer Einwohner Stände im Vorgarten, an der Garage oder unter dem heimischen Carport entlang der Straßen aufbauen. Wer aus den kleinen Ortsteilen kommt, der darf an diesem Sonntag seinen Stand im Waldbad aufbauen. Standgebühr soll ein Kuchen sein. Das Kuchenbuffet für alle ist dann im Waldbad von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Dazu gibt es natürlich auch Kaffee. Wer mitmachen will, der sollte sich unter der Rufnummer (0151) 11505942 anmelden (auch per Whatsapp). Übrigens: Der Erlös des Kuchenverkaufs kommt dem Dährer Waldbad zugute.