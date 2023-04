Beetzendorf freut sich auf die neue Saison: Stölpenbad jetzt TÜV-geprüft

Der Beetzendorfer Gemeinderat beschloss am Donnerstag neue Preise und Regularien für das beliebte Stölpenbad. Saisonstart ist am 1. Mai. © Kai Zuber

„Ich bin sehr zuversichtlich für die kommende Saison in unserem Stölpenbad“, äußerte sich am Donnerstag im Gemeinderat ein entspannter Beetzendorfer Bürgermeister Enrico Lehnemann. Das Stölpenbad ist bereits TÜV-geprüft, die Wasserqualität ist laut Gesundheitsamt gut und so gesehen steht dem anvisierten Saisonstart am 1. Mai nichts mehr im Wege. Das Wasser ist eingelassen und erwärmt sich jeden Tag dank der Fernbeheizung auf angenehmere Temperaturen als in den umliegenden Bädern.

Beetzendorf – Doch das Stölpenbad steht in diesem Jahr wegen dem geschlossenen Klötzer Bad vor großen Herausforderungen. „Wir erwarten daher einen großen Andrang von Besuchern und bei den Schwimmkursen“, so der Ortschef. Personelle Hilfe komme hier von der Klötzer Wasserwacht, mit der es bereits positive Gespräche gab. Mit dem Kiosk-Pächter sei ein Vertrag unterschrieben. Ab dem 1. Mai starte auch hier ein umfangreiches Angebot. Die Klötzer Wasserwacht könnte in der Hochsaison das Beetzendorfer Personal entlasten. Detail dazu will Lehnemann bei einem Pressetermin im Stölpenbad am 27. April um 16.45 Uhr vor Ort erörtern, zu dem auch die Wasserwacht eingeladen ist. Wichtig ist im Bad dieses Jahr, dass Glasflaschen und ähnliches im Bad nicht erlaubt sind. Innovativ ist die Abendkarte im Stölpenbad. Sie gilt von 17.45 Uhr bis zur Schließung. Sehr am Herzen liegt dem Beetzendorfer Rat der Schwimmunterricht für Kinder ab einem Alter von sechs Jahren. Vier Schwimmkurse sollen für je zehn Kinder angeboten werden. Dreimal pro Woche wird insgesamt 15 Stunden das Schwimmen trainiert. „Wichtig ist, dass wir uns viel Zeit mit den Kindern nehmen, bis sie sicher sind und das Seepferdchen absolvieren können. Unser Fokus liegt auf den Vorschulkindern“, so Lehnemann, der selbst als Schwimmlehrer dem Schwimmmeister mit unter die Arme greifen will. Angeboten werden auch die Absolvierung des „Seepferdchen“ in Silber und Bronze. Auch eine Schwimmgruppe ist im Aufbau, hieß es.



Neu ist in Beetzendorf auch die 50-prozentige Vergünstigung von aktiven Kameraden der Feuerwehr in der Kommune für Erwachsenen- und Familienkarten, sofern diese im Vorjahr mindestens an der Hälfte der Feuerwehrdienste teilgenommen haben. Der Rat beschloss die oben genannten Regelungen sowie die neuen Preise für das Beetzendorfer Stölpenbad. Tageskarten für Erwachsene kosten 4 Euro, für Kinder und Behinderte 2 Euro. Familienkarten kosten pro Tag 9 Euro. Besagte Abendkarten kosten 2 Euro, für Kinder die Hälfte. Saisonkarten für Erwachsene sind für 100 Euro zu haben. Kinder zahlen hier 40 Euro, die Saison-Familienkarte kostet 120 Euro. Ein Schwimmlehrgang ist für 75 Euro zu haben, doch die Wartelisten sind hier recht lang, hieß es im Rat.