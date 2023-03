Baugebiet „Am Blütenfeld“: Verkauf der Grundstücke in Diesdorf kann beginnen

+ © Kai Zuber Viel Platz für Häuslebauer gibt es an der oberen Bergstraße im Flecken Diesdorf. Das dortige kommunale Baugebiet ist vermessen und die Vermarktung der Parzellen kann beginnen. © Kai Zuber

Die Vermessung des neuen Diesdorfer Baugebiets „Am Blütenfeld“ ist abgeschlossen. Darüber informierte Bürgermeister Daniel Rieck die AZ.

Diesdorf – „Es sind nur noch ein paar kleine Restarbeiten zu erledigen, die witterungsbedingt noch etwas warten müssen.

Aber der Verkauf der Grundstücke kann losgehen. Wir haben die potentiellen Käufer schon darüber informiert“, sagte der Ortschef. Wer Interesse an einem Grundstück hat, kann sich unter www.diesdorf.de informieren oder über die Rufnummer (0151) 60 66 72 00 Kontakt mit der Gemeinde aufnehmen. „Aktuell sind vier Grundstücke für konkrete Interessenten reserviert. Um nun alles in Sack und Tüten zu bringen, sind noch einige Wochen Zeit“, informierte Rieck über den neuesten Stand in Sachen Wohngebiet.