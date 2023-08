Dartfreunde Altmark Power als Neueinsteiger auf der Überholspur

Von: Kai Zuber

Freude über die neue Sparte im renovierten Refugium: Dähres Schützenvereinschef Georg Pijan (Mitte) mit den Dartsportlern Kapitän Sascha Balzereit (r.) und Vizekapitän Tizian Hecht. © Kai Zuber

Eine völlig neue Sparte ist im Dährer Schützenverein entstanden. Die aktuell 14-köpfigen Dartfreunde Altmark Power sind bereits als Neueinsteiger auf der Überholspur. „Das ist eine tolle junge Truppe, die unseren Verein enorm bereichert hat“, sagte Dähres Schützenvereinschef Georg Pijan stolz. Gegründet wurde die Truppe von Sascha Balzereit, Tizian Hecht, Jonas Lahmann, Jörg Reimer und Michelle Dorendorf am 1. Mai 2022.

Dähre. Rasch folgte nach der Gründung auch der Beitritt zur Altmarkliga Steeldarts im Juli 2022. In der Saison 2022 / 2023 waren insgesamt 17 Teams aus der Region am Start. Die ersten Freundschaftsspiele zur Vorbereitung gegen den SV 04 Rohrberg und gegen das Team von El Dartino Gardelegen wurden seitens der Dährer vielversprechend absolviert. Auch der Ligabetrieb mit erstem Punktspiel verlief zufriedenstellend. „Dann begann die Suche einer Spielstätte in der Gemeinde Dähre, was sechs Monate dauerte. Anfang 2023 kam dann die Fusion mit dem Schützenverein Dähre und mündete in der Gründung der Sparte Dart“, erklärte Kapitän Sascha Balzereit. Es folgte die Änderung des Vereinsnamens und Logos von DC (Dart Club) auf DS (Dart Sport) Altmark Power Dähre. Das erste Punktspiel im Dährer Schützenhaus wurde gegen den SV 04 Rohrberg gewonnen.

„Dann folgten Mitte Mai dieses Jahres der Umbau und die Renovierung des Schützenhauses am Dährer Waldbad“, sagt Balzereit. Auch sportlich ging es bergauf. Nach dem Sieg gegen die Winterfelder stand ein zweiter Platz der Gruppe C und damit die Teilnahme an den Playoffs an. Beim Finale im Mai wurde dann bereits der dritte Platz in der ersten Saisonteilnahme gefeiert.



Das neue Logo der Sparte ist ein echter Hingucker. © Kai Zuber

„Der Dartsport gewinnt in der Altmark immer mehr an Ansehen und Beliebtheit. Wir beabsichtigen in naher Zukunft, eine zweite Mannschaft zu gründen sowie eine Jugendsparte“, berichtet Balzereit. Neue Mitglieder sind willkommen: „Bei uns ist jeder gern gesehen, egal ob blutiger Anfänger, alter Haudegen oder selbst ernannter Profi. Wir bieten ein topmotiviertes Team, familiäre Umgebung, sportliche Perspektive, Ligabetrieb in der Altmarkliga Steeldarts, ein top Equipment und aktuell sechs Boardanlagen“, erläutert der Kapitän der Dart-Truppe.



Trainingszeiten sind dienstags und freitags von 18 bis 20 Uhr in der Heimspielstätte im Schützenhaus in Dähre, Eickhorster Weg 20, neben dem Waldbad. Kontakt: Sascha Balzereit (Kapitän), Tel. (0151) 26 85 55 51.