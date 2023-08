Weiter Gezerre um Zahlen: Gemeinderätin fordert Offenlegung der Bücher des Waldbades Dähre

Von: Kai Zuber

Das Erfolgsmodell Dährer Waldbad ist laut Bürgermeister Bernd Hane „einzigartig in Deutschland“. Dennoch gab es jüngst im Rat ein Gezerre um die wirtschaftlichen Zahlen für die Einrichtung. © Kai Zuber

Zu einem verbalen Schlagabtausch kam es während der jüngsten Ratssitzung zwischen Dähres Bürgermeister Bernd Hane und Ratsfrau Kirsten Boohs. Die 57-jährige Lagendorferin kritisierte bereits im Vorfeld der Sitzung die Handhabung der Offenlegung von Geschäftszahlen zum Dährer Waldbad. Boohs forderte „mehr Fakten zu Soll- und Ist-Rechnungen“ der Freizeiteinrichtung. „Wir werden hier vom Bürgermeister nicht ausreichend informiert.

Dähre – Es geht um Buchungen und das hat mit dem Förderverein überhaupt nichts zu tun. Ich hatte nicht vor, den Ehrenamtlichen und Förderern mit meiner Forderung um mehr Transparenz irgendwie ins Gesicht zu schlagen“, stellte die Ratsfrau im AZ-Gespräch klar. Hintergrund des Streits war ein früherer Ratsbeschluss auf Antrag von Kirsten Boohs im Gemeinderat zur „Gewährung von Akteneinsicht gemäß dem Paragrafen 45 des Landes-Kommunalverfassungsgesetzes“. Der Beschlussvorschlag lautete: „Der Gemeinderat der Gemeinde Dähre beschließt, dem Antrag eines Ratsmitgliedes statt zu geben, den Verbandsgemeindebürgermeister der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf zu beauftragen, Akteneinsicht in die Geschäftsbuchhaltungsunterlagen zum Waldbad Dähre nebst Campingplatz zu gewähren“. Dies ist mittlerweile auch erfolgt, denn der Rat gab per Beschluss grünes Licht. „Wir hatten nichts zu verbergen. Alle Buchungen sind ja korrekt, wie sich zeigte“, erklärte Bürgermeister Bernd Hane. Er kritisierte aber bei der jüngsten Ratssitzung erneut das „mit diesem Schritt gehegte Misstrauen gegenüber den zahlreichen im Waldbad engagierten ehrenamtlichen Helfern“.

„Das Erfolgsmodell Dährer Waldbad ist einzigartig in Deutschland. Selbst in dieser Saison mit drei Wochen Re-gen trägt sich das Bad fast ohne oder nur mit wenig Zuschussbedarf. Die moderne Solaranlage auf den Dach erzeugt den Strom für das gesamte Areal“, so Hane. Dann nannte er konkrete Zahlen für die bisherige Saison: Es fielen im Waldbad rund 25 000 Euro Spenden an, etwa 25 000 Euro wurden an der Kasse verbucht und satte 40 000 Euro brachte der Dährer Campingplatz ein. „Diese Zahlen sprechen für sich und sind hauptsächlich das Ergebnis ehrenamtlicher Tätigkeit, da brauchen wir keine kritische Überprüfung, denn das Bad trägt sich selbst. Statt die Ehrenamtlichen zu motivieren, fühlten sich viele durch die Überprüfung angegriffen“, argumentierte Bernd Hane.