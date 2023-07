Eintritt in die heiße Phase

Den Festumzug zum 800. Jubiläum von Dähre soll die Diesdorfer Schalmeienkapelle anführen, die bereits bei dem jüngsten Höhepunkt im Ortsteil Lagendorf dabei war. © Kai Zuber

Das runde Jubiläum naht, denn Dähre feiert im September ganz groß das 800-jährige Bestehen. Seit Dezember vergangenen Jahres treffen sich daher regelmäßig engagierte Bürger der Gemeinde Dähre aus den Vereinen, Feuerwehren, Gemeinderat und vielen anderen Institutionen und planen das Fest. Mittlerweile geht es in die heiße Phase, denn nun sind es nur noch wenige Wochen bis zum großen Fest.

Der Schützenverein Dähre organisiert zum Jubiläum ein Preisschießen und ein Dart-Turnier. © Kai Zuber

Dähre – Nach der jüngsten Planungsversammlung Mitte Juli im Dährer Waldbad, sind laut Bürgermeister Bernd Hane viele Eckpunkte bereits geklärt, aber eine Menge Arbeit liegt noch vor dem Organisationstem, damit es für alle Bürger der Gemeinde ein tolles Fest wird. „Jeder Helfer und Ideengeber ist auch weiterhin herzlich willkommen“, betonte Mitorganisatorin Anika Vierke vom Waldbad-Förderverein. Die aktuelle Planung der 800-Jahr-Feier in Dähre vom 15. bis 17. September steht laut Bürgermeister in den wichtigsten Eckpunkten.



Los geht es am Freitag, 15. September, abends mit einem Orgelkonzert zur Eröffnung der Feier in der Kirche in Dähre zusammen mit Margrit Kernbach, dem Posaunenchor und weiteren Akteuren. Am darauf folgenden Sonnabend, 16. September, steigt gegen 13 Uhr der große Festumzug durch Dähre. Dann geht es ab dem Startplatz auf der ALV Anlage bis zum Waldbad. Ab 12 Uhr ist an der ALV-Anlage Treffpunkt zum Sammeln vor dem Abmarsch. Für die Präsentation alter Technik durch die Museumsgruppe ist gesorgt. Der Oldtimerstammtisch Salzwedel nimmt ebenfalls am Umzug teil. Auch eine Präsentation alter Feuerwehr-Technik soll durch die Ortswehren erfolgen. Der Schützenverein beteiligt sich am Umzug, ebenso die Vertreter aller 17 Ortsteile, Vereine und Gewerbetriebe. Auch die Schalmeienkapelle Diesdorf hat für den Umzug terminlich zugesagt. Sogar einen altmärkischen Brautzug soll es geben, der vom Karnevalsverein organisiert ist. Auch der Reitverein sowie Jagdreiter Fiona Alt aus Schmölau stellen jeweils eine Kutsche für Brautzug bereit. Zwischendurch ist Ponyreiten für die Kids. Ab 18 Uhr gibt es eine Festveranstaltung mit diversen Beiträgen aus Gesellschaft und Politik. Auch die Big Band der Kreismusikschule ist dafür engagiert. Anschließend Tanz mit der Band „Age in Trouble“ im Festzelt am Waldbad. Der Eintritt ist frei.



Der Schützenverein Dähre organisiert zudem ein Preisschießen auf dem Schießstand von 15 bis 18 Uhr. Weiter geht es am Sonntag, 17. September, mit einem Gottesdienst im Festzelt um 10 Uhr, geleitet von Pastor Silvio Scholz. Auch der Posaunenchor aus Bergen ist hier engagiert. Gegen 11 Uhr ist dann Frühschoppen mit der Band „Age in Trouble“. Dazu wird Schwein am Spieß serviert. Von 11 Uhr bis 14 Uhr ist dann Kinder-Mitmachzirkus und ab 14.30 Uhr wird Kaffee und Kuchen vom Waldbadverein angeboten. Angebote des Sportvereins, des Reitvereins, und des Schützenverein Dähre mit einem Dart-Wettbewerb runden das Sonntagsprogramm ab. Aktuell ist ein Logowettberwerb für Dähre ist ausgelobt. Erste Logovorschläge sind bereits eingegangen, erfuhr die AZ. Zur weiteren Planung des 800. Jubiläums gibt es folgende Mailadresse des Organisations-Teams um Ortschef Bernd Hane: 800jahre@daehre.de oder telefonisch unter der Rufnummer (0151) 11505942.