Schützenfest in Abbendorf: Christin Niemann ist neue Königin

Von: Kai Zuber

Mit Abbendorfs neuer Königin Christin Niemann freuten sich am Sonnabend Ehemann und Schützen-Vereinschef Sascha Niemann sowie Söhnchen Noah. © Kai Zuber

Christin Niemann ist neue Schützenkönigin von Abbendorf. Sie zeigte es beim traditionellen Königsschießen den Männern einmal so richtig und traf beim Zielen auf die prächtige Königsscheibe mit ruhigem Puls und sicherer Hand am allerbesten.

Abbendorf – Dieses Mal war auf der Trophäe ein Fuchs abgebildet. Jeder Treffer in der Mitte der Scheibe wurde, so ist es seit Jahren Tradition, durch einen kleinen Holzpflock markiert. Dann wurde akribisch der beste Treffer ausgemessen und Christin Niemann holte den Sieg.

Nach der Proklamation auf dem Festplatz ging es beim großen Festumzug durch das bunt und liebevoll mit Schleifen und Birken geschmückte Dorf. © Kai Zuber

Nach der feierlichen Proklamation auf dem Festplatz am Spritzenhaus ging es im großen Festumzug durch das bunt und liebevoll mit Schleifen und Birken geschmückte Dorf. Mit von der Partie war natürlich der befreundete Gastverein Schönewörde mit seinen überaus trinkfesten und musikalischen Schützenvereinsmitgliedern. Aber auch die Gastvereine und Gilden aus Kuhfelde, Dähre und Rohrberg reihten sich beim Marsch ein. Die Kuhfelder waren am Sonnabend besonders präsent in der Region, denn sie hatten nicht nur eine Abordnung nach Abbendorf geschickt, sondern auch nach Wallstawe, wo ebenfalls Schützenfest gefeiert wurde.

Ex-König Torsten Gerecke befestigte die Zielscheibe am Haus der Niemanns. © Kai Zuber

Dann marschierte die ganze Schützengesellschaft zum festlichen Annageln der Fuchs-Scheibe zum Haus der Familie Niemann in der Abbendorfer Ortsmitte. Über diese Ehre bei Königin Christin Niemann freute sich nicht nur Ehemann und Vereinschef Sascha Niemann, sondern natürlich auch noch der stolze Sohn des Paares, der achtjährige Noah. Das Annageln der Scheibe von der Leiter aus besorgte standesgemäß Ex-König Torsten Gerecke.