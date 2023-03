Netto-Markt-Ansiedlung in Diesdorf: „Es wurde nicht gemauschelt“

Von: Kai Zuber

Mit dem beräumten Baugrundstücks für den neuen Netto-Markt zwischen der Diesdorfer Bahnhofstraße und der Wittinger Straße ist ein Schandfleck verschwunden. Nun hat die Gemeinde das Verfahren für einen Bebauungsplan eröffnet, das den weiteren Weg für das Projekt bereiten soll. © Kai Zuber

Diesdorfs Bürgermeister Daniel Rieck erneuerte im Gespräch mit der AZ sein Plädoyer für einen zweiten Supermarkt im Ort. Zudem wehrte sich der Ortschef gegen Vorwürfe bezüglich des anvisierten Baugrundstücks für den Markt zwischen der Diesdorfer Bahnhofstraße und der Wittinger Straße. „Es gab kein Gemauschel und es gibt keinen Gebietsverkauf der Gemeinde an ein Ratsmitglied. Die zum Bau anvisierte Fläche befinde sich seit Jahren in Privathand stellte Rieck klar.

Diesdorfs Bürgermeister Daniel Rieck sieht in einem zweiten Diesdorfer Supermarkt eine „Win-Win-Situation“. © Kai Zuber

Diesdorf – Hintergrund der Vorwürfe war eine anvisierte juristische und kommunalrechtliche Prüfung der Sachlage durch die Rewe-Nahkauf-Chefin Mandy Struhs (wir berichteten). Dazu stellte Daniel Rieck fest: „Es gibt keine gemauschelten Verträge zwischen Ratsmitgliedern in diesem Fall und auch nicht in meiner Amtszeit.“ Von Mandy Struhs würde er sich wünschen, dass sie sich bei Rats- und Bauausschusssitzungen informieren und dort das Gespräch suchen würde. „Alle unsere Versammlungen sind öffentlich“, so Rieck. Für den etablierten Markt zu kämpfen, dafür habe der Bürgermeister zwar Verständnis, dennoch äußerte Daniel Rieck seine Überzeugung, dass ein zweiter Supermarkt im Ort den Wettbewerb beleben würde. Dafür nannte er Beispiele aus dem eigenen Dorf, genauer aus der Mode- und Getränkebranche, wo ein zweites Geschäft jeweils einen Zugewinn brachte.



Doch wie geht es nun weiter mit dem Netto-Markt? Mit der kürzlichen Beräumung des als Bauland anvisierten Grundstücks an der Wittinger Straße sei aus Sicht des Ortschefs zunächst auch ein Schandfleck verschwunden. Nun hat die Gemeinde das Verfahren für einen Bebauungsplan eröffnet, das den weiteren Weg für das Projekt bereiten soll. Erst dann kommt das Verfahren für ein vorhabenbezogenes Bebauungsgebiet. „Als Ausgleichs- und Grenzabstandfläche haben die Netto-Markt-Projektentwickler bereits eine Fläche von 411 Quadratmetern mit einem Vorvertrag gesichert, bis Baureife hergestellt ist, informierte Rieck weiter. Zudem habe es ein erstes Treffen mit der Projekt-Firma gegeben, welches positiv verlaufen war. „Ich bin für einen zweiten Markt, weil der Ort das Potenzial hat und wir Diesdorf weiter entwickeln wollen. Die Mehrheit der Bürger trägt dies mit“, sagte der Bürgermeister.



Der Gemeinderatsbeschluss zum Verkauf der Fläche an die Betreiber-Firma sei einstimmig gefallen. Rieck erinnerte daran, dass es bereits vor Jahren in der Bauernstraße schon einmal einen Anlauf für einen Netto-Markt gab, der jedoch gescheitert war. Die eventuelle Betreiber Firma ist auf die Gemeinde zugekommen und hat Flächen für das Vorhaben gesucht. Mangels eigener Flächen hat der damalige Bürgermeister Fritz Kloß auf Privatflächen verwiesen. „Das es hier wohl zur Einigung gekommen ist finde ich persönlich gut, es liegt aber außerhalb der Entscheidungsgewalt der Gemeinde Diesdorf. Wir waren uns in der Diskussion im Gemeinderat soweit einig das wir als Kommune nicht in die Privatwirtschaft eingreifen sollten. Es gibt nirgends ein Alleinstellungsrecht. So haben wir ja auch mehr als einen Friseur, Bäcker oder mehr als einen Heizungsbauer im Ort“, betonte Rieck. Er sei sich sicher, dass das Nahkauf-Team um Mandy Struhs mit ihrem tollen Engagement den Wettbewerber nicht fürchten muss. Es sei genug Kaufkraft für beide Märkte da – gerade mit dem Wissen das viele Diesdorfer ihren Einkauf auch im benachbarten Niedersachsen durchführen. „Wenn es gelingt, einen Teil davon in Diesdorf zu behalten ist es für alle Diesdorfer ein Gewinn“, sagte Daniel Rieck. Viele Bürger wünschen sich nach AZ-Recherchen aktuell auch einen Drogerie-Discounter in Diesdorf. Nach der Schließung des Schlecker-Marktes in der Ortsmitte vor Jahren, bleibt auch hier für Kunden aktuell nur die Fahrt nach Wittingen.