cz Winterfeld. Unbekannte stahlen am Sonntag zwischen 1 und 11 Uhr aus einem Transporter vom Typ Mercedes zwei Brieftaschen aus braunem Leder. Das Fahrzeug parkte auf dem Parkplatz vor der Halle „Rustica“ an der B 71.

In den Brieftaschen befanden sich jeweils der Personalausweis, Geldkarten, die Führerscheine, jeweils ein Fahrzeugschein und diverse persönliche Papiere. Bargeld war nicht drin. Weil die Geschädigten mehrfach am Fahrzeug zu tun hatten, vermutet die Polizei, dass die Brieftaschen in einem unbeobachteten Augenblick gestohlen wurden, als es nicht verschlossen war. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, sollten sich im Polizeirevier unter Tel. (03 901) 84 80 melden.