Farbige Knollen sind der Renner

Kartoffel-Schauernte im Freilichtmuseum Diesdorf

+ © Kai Zuber Der schwarze Lanz Bulldog von Rainer Hartmann aus Wüllmersen war am Sonntag der Star auf dem Diesdorfer Museumsacker. Er zog die Kartoffelrodemaschine hinter sich her. © Kai Zuber

Der gepflegte schwarze Lanz Bulldog, eine ehemalige Bezeichnung für Ackerschlepper, von Rainer Hartmann aus Wüllmersen war am Sonntag der Star auf dem Diesdorfer Museumsacker. Und wenn die Großmutter bei der Ernte einmal wegen Hexenschuss ausfiel, so machte das nichts, denn zahlreiche junge Erntehelferinnen aus den Reihen der Heimatinteressierten des Karnevalsvereins aus Dähre erledigten sehr eifrig die Arbeit des Auflesens der vielen, leckeren Erdknollen, welche die Technik des Schleppers ans Tageslicht beförderte.

+ Diese junge Erntehelferinnen erledigten die Arbeit des Auflesens der Erdknollen in alt-marktypischen Trachten. © Kai Zuber

Diesdorf – Dies alles erklärte am Rande des Kartoffelfeldes der Moderator Torsten Barthel aus dem Dährer Ortsteil Kleistau äußerst kenntnisreich. Gleich neben dem Feld konnten die Besucher des traditionellen Erntefests im Diesdorfer Freilichtmuseum am vergangenen Sonntag, 27. August, die zahlreichen Kartoffelsorten zum Probieren sogar mit nach Hause nehmen. Diesen Kartoffel-Stand betreuten Uta Barthel und Anika Vierke aus Dähre. Besonders beliebt sind zur Zeit die farbenprächtigen und aromatischen Sorten namens „Rote Emmalie“, „Königsblau“, „Blaue Bamberger Hörnchen“, „Ballwitzer Rotwalze“ und die würzigen „Blauen Ajanhuiri“. Davon nahm sich Zaungast Hartmut Förster aus Lüdelsen auch gleich eine ganze Tüte voll mit nach Hause, um die gekochten Knollen dann als „Tote-Oma-Gericht“ in der Küche zuzubereiten. Die jungen Helferinnen der Heimatinteressierten bewährten sich aber auf dem Acker auch als Naturschützerinnen, denn sie retteten bei der Ernte so manchem Frosch und so manchem Salamander das Leben.

Überschattet wird die altmärkische Kartoffelernte in diesem Jahr allerdings teilweise von der durch die Nässe des Sommers verursachten Kraut- und Knollenfäule, die vielerorts bereits zu einigen Ernteverlusten führte. Dennoch war am Sonntag im Diesdorfer Freilichtmuseum beim Erntefest „Hoppen un Tuffeln“ sehr gute Laune angesagt: Dafür sorgten unter anderem die Bierbrauer aus Gardelegen, die Klänge vom munteren Spinnrad- und Webstuhlgeklapper, diverse lehrreiche und zugleich spaßige Mitmachaktionen für Kinder und nicht zuletzt die zu dem traditionellen Erntefest im Diesdorfer Freilichtmuseum passende, belebende Musik der Blaskapelle aus Jübar.