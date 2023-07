Parkfest sammelte Spenden für Hort

Von: Kai Zuber

Spaß mit dem Lied „Paul und sein Gaul“ beim Familientag im Rahmen des Parkfestes war garantiert. © Kai Zuber

Das jüngste Beetzendorfer Parkfest ist mittlerweile Geschichte. Doch etwas Positives bleibt: Die Parkfest-Macher in Beetzendorf um den Mitorganisator Steffen Putzker sammelte fleißig Spenden für den Hort in der Gemeinde.

Beetzendorf – Die ganze Aktion kommt also wieder einmal einem guten Zweck zu, denn der Beetzendorfer Hort platzt bekanntlich aus allen Nähten und soll erweitert werden. Bei der Aufkleber-Spenden-Aktion kamen 530 Euro zusammen. 100 Euro hat der Zweirad-Service Beetzendorf noch „on top“ oben drauf gelegt. „Insgesamt haben wir also 630 Euro für den Hort Beetzendorf gesammelt. Wir freuen uns sehr. Hort-Chefin Astrid Zürcher hat das Geld entgegen genommen und sich im Namen der Kinder bedankt“, so Steffen Putzker. Besonders gut bei den Gästen kam der neue Parkfest-Aufkleber mit dem innovativen Logo an. Wer keine Zeit hatte, zum Parkfest zu kommen, aber trotzdem einen guten Zweck unterstützen wollte, der legte sich einfach den schwarzen Aufkleber zu. Die Aktion soll auch noch in den kommenden Jahren neu aufgelegt und gegebenenfalls erweitert werden, erfuhr die AZ.

Hintergrund ist die Vorfreude im Hort Beetzendorf, denn drei so genannte Wichtelwagen sollen seitens des Trägers der Einrichtung, der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf angeschafft werden. Sie sehen ähnlich aus wie die üblichen Bauwagen, sind jedoch komfortabler und größer. Von den drei Wichtelwagen, die gekauft werden sollen, hat ein Wagen eine Terrasse. Die Wagengröße beträgt zwölf mal drei Meter. Die Wagen sollen bis Ende Juli auf dem Gelände der Grundschule Beetzendorf aufgebaut werden. Die Ausstattung muss noch mit dem Hort abgesprochen werden. Möglich ist eine Ausstattung mit Hochebene, WC, Küche, Garderobe, Sitzbänken, Schränken und Tischen. Beheizung und Beleuchtung sind elektrisch. Wasser gibt es über Kanister oder eine zentrale Versorgung. Die Kosten belaufen sich für alle drei Wagen auf rund 280 000 Euro, zuzüglich Nebenkosten für Anschlüsse und notwendige Genehmigungen. Die Betriebserlaubnis der seit Monaten an ihre Kapazitätsgrenzen gelangten Beetzendorfer Hort-Einrichtung muss daraufhin angepasst werden.