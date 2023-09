Tolles Gemeindefest gefeiert

In Kuhfelde zogen alle Vereine an einem Strang

+ © Kai Zuber Am Stand der sympathischen Kuhfelder Schützen lockten verschiedene Glücks- und Geschicklichkeitsspiele. Auch eine Hüpfburg wurde für die Kinder aufgebaut, um den Spaßfaktor hoch zu halten. © Kai Zuber

Wenn in der Gemeinde Kuhfelde gefeiert wird, dann richtig. Und so wurde am Sonnabend, 2. September, das von Bürgermeister Günter Serien eröffnete traditionelle Gemeindefest zwischen dem Kuhfelder Altmarkhallen-Anbau und dem angrenzenden Sportplatz zu einem vollen Erfolg.

+ Die Hörsinger Blaskapelle war am Sonnabend zu Gast in Kuhfelde und gab ein Platzkonzert auf der Terrasse des Altmarkhallen-Anbaus. © Kai Zuber

Kuhfelde – Alle Vereine, Fördervereine und auch die örtliche Feuerwehr zogen bei perfektem Wetter an einem Strang, um für Groß und Klein ein gelungenes Event zu kreieren, was nach dem Vorgänger-Event im Jahr 2022 in Siedenlangenbeck auch super gelang. Wieder einmal verschmolzen die Gastgeber und die Gäste zu einer harmonischen, generationsübergreifenden Party-Familie. Die Hörsinger Blaskapelle aus der Börde steuerte die passende Musik bei. Dazu gab es Kaffee und Kuchen von den Landfrauen. Zwei Kugeln erfrischendes Eis spendierte die Gemeinde Kuhfelde bei dem sonnigen Wetter für die Kinder. Knusprige Pommes und jegliche Leckereien vom Grill servierten die feuererprobten Brandbekämpfer am Kuhfelder Gerätehaus. Für die Knirpse gab es ein spannendes Programm: Dabei waren Zielangeln, Malspielen, eine Hüpfburg, Torwand- und Bogenschießen, ein Glücksrad, Glücksnageln, Feuerwehrfahrten, Kinderschminken, Zielwerfen und auch Ponyreiten. Außerdem durften bei der Party natürlich auch die Kuhfelder Jagdhornbläser nicht fehlen. Jedes Jahr wechseln die Ausrichter für die Sommerparty – dieses Mal war nun der Ortsteil Kuhfelde Gastgeber und meisterte diese Aufgabe mit Bravour.