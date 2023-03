Voltis aus Käcklitz genießen in Beetzendorf Heimvorteil

Von: Kai Zuber

Teilen

Alle Voltis aus Käcklitz durften sich nach ihrem tollen Auftritt auf der Showbühne noch einmal einen verdienten Applaus abholen. © Kai Zuber

Ein richtiges Voltigierpferd zur Sparkassen-Gala in die Beetzendorfer Sporthalle zum Auftritt mitzubringen, das war am Wochenende natürlich nicht machbar. Doch auch ohne ein lebendiges Huftier war der Auftritt der Käcklitzer Voltis mit Heimvorteil aus dem nahen Beetzendorfer Ortsteil ein echter Show-Höhepunkt.

Beetzendorf/Käcklitz – Trainerin Claudia Constabel zeigte sich sehr zufrieden mit ihren Schützlingen: „Es hat, bis auf winzige Kleinigkeiten, alles wunderbar geklappt“, freute sich die Audorferin.

Gewagte Figur auf dem Holzpferd: Die mit peppiger Musik und farbigem Licht untermalte Show war wieder raffiniert von den Trainern ausgeklügelt worden. © Kai Zuber

„Zur Zeit haben wir im Verein 30 Voltigierer im Alter von vier bis 19 Jahren. Beim Auftritt waren davon elf dabei“, so Constabel. Die jungen Mädels des Reit- und Fahrvereins (RFV) Käcklitz begeisterten beim umjubelten Auftritt in Beetzendorf ihr Publikum und ihre Fangemeinde der Pferdefreunde, Voltis und Reiter. Die gelenkigen und talentierten Voltigierer kommen aus den Gemeinden Beetzendorf, Apenburg-Winterfeld sowie den umliegenden Kommunen – Die Jugendlichen und Kinder des Reit- und Fahrvereins Käcklitz begeistern mit ihrer Pferdeakrobatik seit Jahren ein großes Publikum. Auch über den aktuell starken Nachwuchs des Teams mit hoher Mädels-Quote freut sich Longenführerin Claudia Constabel. Die quirlige Volti-Gruppe sorgte in den vergangenen Monaten mehrmals in der Region für Furore: Bei der Sportgala das Kreissportbundes (KSB), bei der gelungenen Vorführung des hohen Leistungsniveaus anlässlich des 100. Jubiläums des Winterfelder Sportvereins in der Festhalle „Rustica“ und nun am Wochenende bei der Sparkassengala. Der RFV Käcklitz hat aktuell 45 Mitglieder.

Die meisten Voltis kommen aus Apenburg, Recklingen, Püggen, Käcklitz und Umgebung. Wenn für die turnerischen und akrobatischen Übungen gerade einmal kein Pferd an der Longe verfügbar ist, üben die Kinder und Teenager auf einem Holzpferd mit Fallschutz. Es gibt Grundübungen wie Grundsitz, Liegestütz, Scheibenwischer, Hocke und Stützschwung. Aber auch die so genannte L-Pflicht ist Teil der Vorführungen. Für die Fortgeschrittenen in der Kür gibt es nach dem Aufsprung und dem Grundsitz auch noch den Stützschwung rücklings und die „Mühle“ als Schwierigkeiten zu meistern, bevor gekonnt der Abgang vom Pferd eingeleitet wird. Die mit peppiger Musik und farbigem Licht untermalte Show bei der jüngsten Gala war wieder einmal raffiniert von den Trainern ausgeklügelt und für ihre mutigen Darbietungen erhielten die elf jungen Mädels vom Publikum einen Riesenapplaus.