Sieben Wehren probten in Peckensen den Ernstfall

Von: Kai Zuber

In dem riesigen Peckensener Landwirtschaftsbetrieb probten insgesamt sieben Wehren aus der westlichen Altmark an zehn Stationen den Ernstfall: Durch eine wohldurchdachte Planung und die Teilnahme von insgesamt 55 Kameraden war der Ausbildungstag ein voller Lernerfolg.

Der landwirtschaftliche Zuchtbetrieb Schulze im Diesdorfer Ortsteil Peckensen war am Wochenende Gastgeber für eine ganz besondere Feuerwehr-Aktion unter der Leitung des Vize-Verbandsgemeindewehrleiters Volker Brauer. In dem riesigen Peckensener Landwirtschaftsbetrieb probten insgesamt sieben Wehren aus der westlichen Altmark an zehn Stationen den Ernstfall.

Peckensen – Ausgetüftelt hatte Volker Brauer seine groß angelegte Gemeinschaftsausbildung mit großer Unterstützung der Familie von Landwirt Wilfried Schulze, die die Aktiven nach dem umfangreichen Mega-Ausbildungstag auch auf das Herzlichste beköstigte. Doch erst stand am Sonnabendnachmittag an der Biogas- und Milchviehanlage zwischen Mehmke und Peckensen vor dem kulinarischen Vergnügen die Arbeit auf dem Plan.



Die 55 Feuerwehrkameraden aus Diesdorf, Wallstawe, Peckensen, Abbendorf, Neuekrug, Mehmke und Dülseberg hatten an den zehn Ausbildungsstationen alle Hände voll zu tun. Hier wurde Tierrettung an einer besonders sanftmütigen Kuh unter der Aufsicht der Landwirte geprobt. Auch die Handhabung der modernen Funk- und Wärmebildtechnik hatte oberste Priorität. „Wichtig war für uns, auch die Messgeräte für die Methan-Konzentration in der Luft einmal live auszuprobieren. Auch andere, teils gefährliche oder explosive Gase können damit erkannt und gemessen werden“, erklärte Volker Brauer. Aber auch die Stationen der Notfall-Rettung, das Strahlrohr-Training, der Flächenbrand-Bekämpfung und der Löschbrunnen-Überprüfung hatten es in sich.

Die Aktiven der Feuerwehr Peckensen beim Strahlrohrtraining: Weitere Informationen und Übungen gab es zur Flächenbrand-Bekämpfung oder zur Löschbrunnen-Überprüfung.

Denn: Ein Löschbrunnen muss in der Regel mindestens 48 Kubikmeter Wasser in der Stunde an Kapazität bringen, damit er zuverlässig bei der Brandbekämpfung eingesetzt werden kann. An verschiedenen Feuerlöschern konnte der Umgang mit diesen Instrumenten geprobt werden. Natürlich wurde an der Biogasanlage in Peckensen auch die Not-Bedienung ganz direkt geprobt. „Die Zusammenarbeit der Wehren hat sehr gut geklappt. Allen Beteiligten und Helfern daher ein großes Dankeschön. Pro Station war eine halbe Stunde Zeit eingeplant, dann ging es weiter zur nächsten Station“, erklärte Chef-Ausbilder Volker Brauer. Besonders wichtig war, dass der Angriffstrupp die Luftkonzentration gefährlicher Stoffe unter realen Bedingungen messen konnte. Dazu gehören Methan-, Kohlenstoff- und Schwefel-Verbindungen in der Luft.