SV Winterfeld ehrt langjährige Mitglieder und verdiente Athleten

Von: Kai Zuber

Für 30-jährige Mitgliedschaft wurden diese verdienstvollen Winterfelder Sportler am Sonnabend beim Sportlerball im „Wieseneck“ ausgezeichnet. © Kai Zuber

Sie haben für den Sport in der ländlich geprägten Region rund um Winterfeld und für den örtlichen Sportverein sehr viel geleistet – dafür wurden beim jüngsten Sportlerball vor allem die „Urgesteine“ des Vereins geehrt.

Winterfeld – Beim jüngsten Sportlerball am Sonnabend im Winterfelder „Wieseneck“ ging Vereinschef Marno Schulz noch einmal auf die Wettkampfstätten ein: „Unsere Sportstätten befinden alle in einem guten Zustand.

Vereinschef Marno Schulz (l.) ehrte verdienstvolle Sportler: Uwe Steffens (r.) bekam die Ehrennadel in Silber und Stephanie Klatt (2. v. r.) bekam die LSB-Nadel in Bronze. © Kai Zuber

So wurde der Fußboden in der Turnhalle und im Materialraum grundhaft saniert, das heißt, der alte Lack wurde abgeschliffen, schadhafte Stellen wurden repariert und anschließend wieder versiegelt“, freute sich der Vereinschef. Die Kosten dafür beliefen sich auf eine Höhe von 10 836 Euro. Lotto Sachsen-Anhalt übernahm davon 5000 Euro. Die Gemeinde steuerte 2000 Euro bei und der Kreissportbund 700 Euro. Für den Verein blieb ein überschaubarer Eigenanteil in Höhe von 3 136 Euro. „Der Materialraum wurde im Zuge dieser Maßnahme neu gestrichen. In Vorbereitung des Vereinsjubiläums haben wir im vergangenen Jahr auch das Eingangstor und die Barriere in Eigenleistung gestrichen.

Um die Energiekosten im Griff zu behalten, wurde im Mehrzweckgebäude die Beleuchtung auf stromsparende LED umgerüstet, was auch noch im Tennisheim geschehen soll“, berichtete Marno Schulz weiter. „Zusammenfassend komme ich zu der Einschätzung, dass unser Verein mit all seinen Angeboten und Aktivitäten ein Gewinn für die Menschen in unserer Kommune darstellt. Dafür lohnt es sich zu engagieren. Darauf können wir alle stolz sein“, betonte der Vereinschef. Für ihre nunmehr 30-jährige Mitgliedschaft wurden mit der Ehrennadel bedacht: Gerhard und Marina Kämpfer, Helga und Wilfried Lenz, Bärbel und Burkhard Neubauer, Gerhild und Manfred Schulz sowie Carola Szebrat und Eckhardt Binde. Über die Ehrennadel des Landessportbundes (LSB) freuten sich Stephanie Klatt (in Bronze) und Uwe Steffens (in Silber). Auch die nächsten Termine gab die Vereinsspitze um Marno Schulz, Maria Süßmilch und Hans-Joachim Schwerin bekannt: Am Sonntag, 7. Mai, geht wieder die beliebte Traditionsveranstaltung „Start in den Frühling“ am Sportplatz über die Bühne. Am letzten Tag des Jahres ist wieder Spielabend im Winterfelder Mehrzweckgebäude.