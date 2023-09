Apenburger Theatergruppe mit zwei bravourösen Vorstellungen

Von: Kai Zuber

Die sturmerprobten Nudelholzpiraten waren am Wochenende, 2. und 3. September, mit ihrem Boot „Krosse Kruste“ wieder auf Schatzsuche. Die Zuschauer waren von den beiden Aufführungen begeistert. © Kai Zuber

Die sturmerprobten Nudelholzpiraten um die beiden Hauptdarsteller Störte Bäcker (Peter Kintzel) und Dörte Bäcker (Heidi Hardenberg) sind mit ihrem Boot „Krosse Kruste“ wieder auf Schatzsuche. Auch dieses Mal müssen sie dutzende Gefahren überwinden und Abenteuer auf den sieben Welt-meeren bestehen, damit am Ende das Gute siegt und der berüchtigte Klabautermann (Daniel Mulorz) beim großen Finale das Beutegold in Bonbons und Schokolade verwandelt. Die bejubelte 31-köpfige Apenburger Theatergruppe zeigte am Wochenende, 2. und 3. September, bei zwei bravourösen Vorstellungen, dass der Ideenreichtum an Geschichten der beiden Macher Michele Blumberg (Buch und Idee) und Almut Joswig (Regie) noch längst nicht erschöpft ist.

Apenburg. Doch bevor die Piraten von den süßen Goldtalern auf der Klabauterinsel Zahnschmerzen bekommen, gibt es auf dem Meer Ärger mit den gierigen Zöllnern (Dirk Erxleben und Ronny Runge), denen die Piraten-Kunstschätze, der gute Rum und das goldene Vlies zum Opfer fallen.

An die Abenteuer des Odysseus erinnerte die Szene auf der Hirten-Insel Kolchis, wo Jason einen Drachen töten und eine Jungfrau befreien muss. © Kai Zuber

An die legendären Abenteuer des Odysseus erinnern indes die Szenen auf der Hirten-Insel Kolchis, wo Jason (Sebastian Franke) einen Drachen töten und eine Jungfrau befreien muss. Zwischendurch tauchen Sirenen, Kraken, Heiratsflüchtige, der Meeresgott Poseidon, Magier, Adlige, Ritter, Tagelöhner und jede Menge Grimmsche Märchenfiguren im Theatergeschehen der 360-Grad-Burghofbühne auf.



Apenburgs Pastor Andreas Henke (Mitte) sorgte im Apollon-Tempel zusammen mit Volker Körber (l.) als Priester-Rapper für Furore. © Kai Zuber

Als rappende Apollon-Priester sorgen Apenburgs Pastor Andreas Henke und Volker Körber für Erheiterung beim Publikum. Ebenso der nach einer Verkehrsüberschreitung auf der Wasserspielstraße verhängte Idiotentest für die Nudelholzpiraten, den sie mit keiner richtig beantworteten Frage auch bravourös meisterten. Und weiter ging es mit der „Krossen Kruste“ zum nächsten Abenteuer: Dem Meistern der „Political Correctness“ auf hoher See, denn auf dem Piratenschiff der „alten weißen Männer“ fehlte es an Pirat*Innen. Doch so viel Gender- und Regenbogenwahn nervte die von „toxischer Männlichkeit“ angetriebenen Seeräuber - und so warfen die Augenklappen-Machos der sieben Meere das ungeliebte Narrativ (Kerstin Kliep) kurzerhand über Bord. Applaus! Wer am Wochenende das Apenburger Ensemble verpasst hat, für den gibt es am Sonntag, 10. September, um 15 Uhr im Rahmen des Kulturfestivals „Wagen & Winnen“ noch eine Chance, die Aufführung zu erleben. Einlass ist 45 Minuten vor Aufführungsbeginn. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.