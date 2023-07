Anny Holtorf wird 100 Jahre alt – Ganz Ellenberg feiert seine Jubilarin

Von: Kai Zuber

Anny Holtorf wird heute 100 Jahre alt. Ganz Ellenberg freut sich über das Jubiläum der rüstigen Dame, die jeden Morgen die Altmark Zeitung liest. © Kai Zuber

Der ganze Wallstawer Ortsteil Ellenberg spricht seit Tagen voller Vorfreude nur über ein Thema: „Wir haben eine Hundertjährige im Dorf.“ Anny Holtorf wird heute 100 Jahre alt. Zum Feiern ins nahe Ellenberger Dorfgemeinschaftshaus braucht die rüstige Jubilarin nur quer über die Straße zu gehen, wo ihr 77-jähriger Sohn Uwe, der in Berlin wohnt, eine Feier mit Empfang organisiert hat. Ein ganzes Jahrhundert hat Anny Holtorf in Ellenberg verbracht. Hier wurde sie geboren, ist aufgewachsen und verbringt nun ihren Lebensabend in dem Haus ihrer Kindheit.

Ellenberg – Groß ist die Unterstützung der Nachbarn und Freunde aus Ellenberg, die ihr viel Arbeit abnehmen, wie sie sehr lobend erwähnt: „Alle kümmern sich hier ganz rührend um mich, auch die Volkssolidarität aus Salzwedel als Betreuung“, sagt die Jubilarin, die zum 100. Geburtstag auch die Glückwünsche von Wallstawes Bürgermeister Ralph Jürges entgegen nehmen wird. Am heutigen Donnerstag, 6. Juli, vor genau 100 Jahren ist Anny Holtorf in Ellenberg in genau dem Haus geboren, in dem sie heute aufpassen muss, wenn sie die hohen Türschwellen überschreitet. Als junge Frau lernte sie ihren Willi kennen, der aus Schleswig-Holstein stammt. Mitten im Krieg wurde 1944 geheiratet. Willi bekam Heimaturlaub, doch dann musste der Oberfeldwebel zurück an die Front nach Italien und geriet später in Gefangenschaft, die er in Afrika verbrachte. Seinen einzigen Sohn Uwe sah er daher erst sehr viel später. Doch die Schrecken des Krieges erlebte Anny Holtorf auch am eigenen Leibe: Beim Bombenangriff auf Ellenberg in den letzten Kriegstagen. Heute hat Anny Holtorf außer ihrem Sohn Uwe noch einen Enkel und einen Urenkel. „Nach drei Jahren Gefangenschaft in der Wüste kam mein Willi 1948 zurück nach Ellenberg“, erinnert sich Anny Holtorf. Erst wollte das Paar in Willis Heimat nach Schleswig-Holstein über die damalige „Grüne Grenze“. Doch dann blieben sie doch in der Altmark. Anny Holtorf, die im Krieg dazu verdonnert wurde, Flugzeuge vom Typ „Junkers (JU) 52“ zu reparieren, arbeitete in der Landwirtschaft und in der LPG-Küche. Ehemann Willi, ein gelernter Kaufmann, war Bilanzbuchhalter in der örtlichen LPG. Sohn Uwe, ein ehemaliger Polizist, wohnt heute bei Berlin und kann daher nicht immer vor Ort in Ellenberg sein. Doch die Nachbarn sind ständig präsent. Zum Beispiel Burkhard Lüthe, dessen Hund Max als „Therapiehund“ der beste Freund der Jubilarin ist. „Max ist mein Liebling. Der darf alles“, lacht Anny Holtorf, die bis heute jeden Morgen die Altmark Zeitung liest.