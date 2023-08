Bürgermeisterwahl in Jübar wird spannend: Schlagabtausch zwischen den Kandidaten

Von: Kai Zuber

Der volle Saal am Montagabend und das große Interesse der Einwohner lassen auf eine spannende Bürgermeisterwahl am 24. September in Jübar schließen. © Kai Zuber

Spannender als jede Fernsehunterhaltung war am Montagabend der verbale Schlagabtausch zwischen den beiden Jübarer Bürgermeisterkandidaten Hagen Drenkmann und Carsten Borchert im Saal der „Kastanie“. Die Erwartungen der Bürger waren hoch, entsprechend voll war der Saal. Denn: Am Sonntag, 24. September, findet in der Gemeinde Jübar die Bürgermeisterwahl statt.

Schlagabtausch zwischen den Bürgermeisterkandidaten Hagen Drenkmann (r.) und Carsten Borchert (l.) im Saal der „Kastanie“. Katrin Seidel moderierte die Veranstaltung. © Kai Zuber

Jübar – Carsten Borchert, der seit 30 Jahren im Amt ist, stellte sich dem im Saal recht zahlreich vertretenen Lager des 58-jährigen Herausforderers Hagen Drenkmann. Als Moderatorin der anderthalbstündigen Vorstellungsrunde wirkte die stellvertretende Verbandsgemeinde-Bürgermeisterin Katrin Seidel. In der Einleitungsrunde hatte zunächst Carsten Borchert das Wort und verwies auf sein neues Energiekon-zept in der Gemeinde, dessen erster Part kürzlich im Gemeinderat mit zwei Gegenstimmen bezüglich des 83-Hektar-Solarparks bei Hanum angeschoben wurde. Zusammen mit dem in drei Wochen in die Wege geleiteten neuen Windparks nahe des Nettgauer Werkes und eines Energiespeicherwerkes bei Nettgau sowie der Nutzung von Wasserstoff-Technologie versprach Borchert diese drei In-novationen mit Sitz in Jübar und mit Hilfe von Fördermitteln aus Magdeburg zu bündeln. Das soll am Ende für die Kommune bis zu 900 000 Euro nebst Gewerbesteuern und 75 Prozent Stromersparnis für die Einwohner der Kommune bringen. „Der Rat hat zum Glück ein Zeichen gesetzt, sonst wären die Investoren weg gegangen und das Projekt wäre geplatzt. Das Ganze hätte dann eine negative Kettenreaktion ausgelöst“, argumentierte der Amtsinhaber über seine energiepolitische Zukunftsvision. Borchert versprach ferner, den ländlichen Wegebau und die Flurneuordnung weiter zu forcieren, die Seniorengruppen zu fördern, Sportplätze, Säle und DGHs zu erhalten und Radwege in Hanum, Lüdelsen und Bornsen zu planen.

Dann hatte Herausforderer Hagen Drenkmann das Wort. Der parteilose, studierte Bauingenieur ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und eine Enkeltochter. Drenkmann engagiert sich im Jübarer Gemeinderat und im Rat der Verbandsgemeinde (VG) und dort besonders im Feuerschutzausschuss sowie im Wasserverbands-Gremium. Als Baufachmann thematisierte er die maroden Straßen und Gehwege in Bornsen, Drebenstedt und zwischen Nettgau und Wendischbrome. „Ich glaube, wir laden den Landrat Steve Kanitz mal auf eine Rundfahrt ein, damit er sich dort mal seine maroden Kreisstraßen ansieht“, sagte Drenkmann und erntete Zustimmung im Saal. Er warb zudem nach den Querelen der vergangenen Monate für eine bessere Zusammenarbeit auf VG-Ebene. Mehr Baugrundstücke sollen ohne viel Bürokratie ausgewiesen werden. „Außerdem will ich Dorf-Arbeitseinsätze und Feste in den Ortsteilen unterstützen, Kitas, Vereine und die Grundschule erhalten“, sagte Hagen Drenkmann. Dann folgte sogleich ein Seitenhieb auf den Kontrahenten, weil Carsten Borchert vorgehalten wurde, er würde die Eröffnung des neuen Kleinkinderspielplatzes für seinen Wahlkampf nutzen. „Ich vermisse auch eine einheitliche Planung in der Kommune bei Flächen-Solaranlagen sowie bei Strom- und Wärmekonzepten. Es kann nicht sein, dass über eine tropfende Dachrinne in Nettgau monatelang diskutiert wird und dann ein so gewaltiges Solar-Projekt wie in Hanum binnen kurzer Zeit durchgedrückt wird“, gab sich Drenkmann verbal angriffslustig. Und legte nach: „Bürgermeister von Jübar zu sein, ist keine One-Man-Show, sondern Teamarbeit. Einige Projekte liegen auf Eis, weil Initiatoren nicht mit dem Ortschef zusammen arbeiten wollen.“



Doch auch Borchert, der unter einem Hörsturz litt, teilte aus, verteidigte lautstark sein Energiekonzept mit der Verschmelzung der besagten drei Unternehmen und 75-prozentiger Stromeinsparung, wonach Einwohner Marc Schwieger fragte. „Warum gab es keinen Wettbewerb von Firmen und eine Konzeptentwicklung im Vorfeld“, lautete eine weitere Frage. Antwort von Carsten Borchert: „Weil der Markt bestimmt, man schnell reagieren muss oder sich die Investoren sonst anderweitig orientieren.“ Die Hanumerin Luise Richter zeigte sich skeptisch angesichts der vorgestellten Energiekonzepte für die lange Zeit von 30 Jahren und hakte auch bei den Jübarer Haushaltsplänen nach. Kritisiert wurde von den Einwohnern auch das marode Abwassernetz und die damit verbundenen Anliegerkosten beim Straßen und Wegebau. Beide Kandidaten verwiesen hier auf Fördermittel, um diese Kosten so gering wie möglich zu halten. Wolfgang Schulz aus Hanum fragte, ob die Energiekonzepte die Ideen des Bürgermeisters sind, was Carsten Borchert weitestgehend bejahte. Auch die Bürgernähe war Thema: Borchert verwies darauf, dass er nahezu rund um die Uhr telefonisch erreichbar sei, Drenkmann will dagegen die Bürgersprechstunde wieder einführen. Carola und Michael Richter bemängelten die oft späte Haushaltsplanung in der Kommune, andere Einwohner erinnerten an die Unterhaltung für die ländlichen Wege.

Carsten Borchert betonte zum Problem der von der Kommunalaufsicht kritisierten Haushaltspolitik um die Jahresabschlüsse, dass er persönlich dafür sorgte, dass Fachfrau Sabine Blümel (Ex-Bürgermeisterin von Salzwedel) als externe Helferin der Verwaltung aktuell zur Seite steht. „Ist das nicht alles traurig, diese Schönfärberei? Hat uns Hanumer jemals einer gefragt, ob wir überhaupt einen Solarpark wollen?“, fragte daraufhin Wolfgang Schulz in die Runde. Doch erneut erläuterte Carsten Borchert seine Visionen: Den Bau einer Bowlingbahn in Jübar, einen übergeordneten Gemeinde-Verein zur Heimatpflege, ein großes Fest mit den Freunden aus der Steiermark unter den Jübarer Eichen 2024 sowie regelmäßige Dorffeste alle zwei Jahre, bevor die Versammlungsleiterin Katrin Seidel den streckenweise hitzig und emotional geführten Diskussionsmarathon beendete und den beiden Bürgermeisterkandidaten viel Erfolg bei der Wahl am 24. September wünschte.