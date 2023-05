90 Jahre Feuerwehr Altensalzwedel: Runder Geburtstag steht vor der Tür

Von: Kai Zuber

Das große Kuchenbuffet der fleißigen Feuerwehrfrauen bei der Maifeier im Spritzenhaus Altensalzwedel bildete den geselligen Einstieg in die Feierlichkeiten im 90. Jubiläumsjahr der Feuerwehr. © Kai Zuber

Die Aktiven der Altensalzwedeler Feuerwehr um ihren langjährigen Wehrchef Andreas Mattausch sind mit ihrer Technik einer der wichtigen Eckpfeiler bei der Brandbekämpfung in der Gemeinde Apenburg-Winterfeld. Gemeinsam mit den befreundeten Wehren aus Recklingen, Apenburg und Winterfeld decken sie nicht nur ein gewaltiges Spektrum ab, sondern auch noch flächenmäßig ein riesiges Gebiet mitten in der strukturell dünn besiedelten Purnitz-Niederung. In diesem Jahr steht für die Truppe nun das lange ersehnte der 90. Jubiläum an.

Andreas Mattausch ist Altensalzwedels Wehrleiter. © Kai Zuber

Altensalzwedel – Der Festakt soll im November stattfinden. Das große Kuchenbuffet bei der Maifeier im Spritzenhaus Altensalzwedel war bereits der erste gesellige Einstieg in die Feierlichkeiten des 90. Jubiläumsjahres der Feuerwehr. Hier wurden nicht nur die Senioren aus dem Ort liebevoll von den Feuerwehrfrauen bewirtet, auch die Kinder kamen voll auf ihre Kosten. Genau so soll es auch beim Jubiläum laufen, welches allerdings im Altensalzwedeler Kulturhaus stattfinden wird, wie die AZ erfuhr. „Am Sonnabend, 4. November, ist abends Feierstunde im Kulturhaus. Am darauf folgenden Sonntag, 5. November, wird unser 90. Wehrgeburtstag ab 10 Uhr mit einem großen Umzug gefeiert. Ab 11 Uhr ist dann Frühschoppen im Kulturhaus“, informierte Andreas Mattausch. Neben aller Vorfreude auf das große Jubiläum gibt es bei der Feuerwehr aktuell jedoch auch kritische Themen, die angesprochen werden: Auf der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Altensalzwedel brachte der Wehrleiter seine Sorge um die Sicherheit der Kameraden zum Ausdruck, denn seit der Deckensanierung im Gerätehaus fehlt die Absauganlage. Die Kameraden seien gezwungen, sich im Ernstfall bei laufendem Motor umzukleiden. Außerdem sehen die Kameraden die Löschwasserversorgung bei einem Brandereignis nicht ausreichend gesichert. Erschwert werde die Situation noch durch die neu gebaute Purnitzbrücke, durch welche der Zugang zur Purnitz als Wasserquelle stark behindert ist, verlautete es auf der Jahreshauptversammlung. Laut Andreas Mattausch gibt es aktuell bei der Freiwilligen Feuerwehr Altensalzwedel 22 aktive Brandbekämpfer. Im vergangenen Jahr registrierte die Truppe insgesamt 16 Einsätze.