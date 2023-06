Mühlenvater mit Leib und Seele

Von: Kai Zuber

Mühlenvater Alfred Henke erklärte am Pfingstmontag den Besuchern sein Lieblingsobjekt im Diesdorfer Freilichtmuseum und gab Einblicke in den Müllerberuf. © Kai Zuber

Alfred Henke kennt unzählige Geschichten und erzählt sie seinen Besuchern in Diesdorf gerne weiter. Denn der Mann aus Mehmke führt seit Jahrzehnten durch die historische Bockwindmühle des Freilichtmuseums. So auch am Deutschen Mühlentag, dem Pfingstmontag, wo die über 200 Jahre alte Bockwindmühle eine von unzähligen bundesweit geöffneten Mühlen war.

Diesdorf – Müller waren einst nicht nur im sprichwörtlichen Sinne „windige Gesellen“. Man unterstellte ihnen, mitunter nicht ganz zu Unrecht, beim Mahlen zu schummeln und den Bauern am Ende des Mahlvorgangs weniger Mehl abzugeben, als ihnen zustand. Einige Bauern waren daher misstrauisch und wollten bei der Arbeit in der Mühle dabei sein. Wo genau aber die schlauen Müller in der verzwickten Mühlenmechanik das nahrhafte „weiße Bäckergold“ abzweigten, blieb ihr Geheimnis. „Windmühlen gehörten seit dem Mittelalter zum Landschaftsbild der Altmark. Sie prägten die Silhouette vieler Städte und Dörfer. Die Müllerei mit Windkraft erreichte ihren Höhepunkt im 19. Jahrhundert“, weiß Henke. Nach einer Statistik gab es genau 18 362 Windmühlen in Deutschland im Jahre 1895. Nur wenig später, im Jahre 1925, waren es nur noch 8200. Im 20. Jahrhundert setzte ein großes Windmühlensterben ein. Die Windmühlen waren der großen Konkurrenz der Großmühlen der Neuzeit in keiner Weise gewachsen. In der Entwicklung der Mühlen unterscheidet man nach der Art des Antriebs Hand-, Tret-, Roß-, Wasser-, Wind- und Dampfmühlen sowie Elektromühlen. Ein Müller galt früher zuweilen als unehrenhaft. Er wurde nicht zu den Vollbürgern gerechnet. Ehrenämter blieben ihm gänzlich versagt. Er war mit den Webern, Henkern, Schindern auf eine Stufe gestellt und damit von Privilegien ausgeschlossen. Die Müller galten damit auch als nicht zunftfähig. Das betraf selbst die Söhne der Müller bis weit in das 17. Jahrhundert hinein, denen die Aufnahme in Zünften versagt bleib. Das änderte sich erst im Verlaufe des 18. Jahrhunderts, als der Müllerberuf die volle Anerkennung fand.