300 Ford-Fans trafen sich am Wochenende am Dährer Waldbad

Von: Kai Zuber

Wer einmal ein richtiger Oldtimer-Fan werden will, fängt früh an: Die zweieinhalbjährige Ford-Liebhaberin Jayla aus Salzwedel genoss ausgiebig ihre Parkplatz-Runden auf dem winzigen Elektro-Mobil. © Kai Zuber

Rund 300 Ford-Fans mit fast 200 bestens heraus geputzten Autos und vielen extravaganten Modellen trafen sich am Wochenende vom 12. bis zum 14. August am Dährer Waldbad. Die „Ford-Devils Altmark“ um ihren „Präsi“ Frank Friedrichs hatten dorthin für drei Tage ins „Devil’s Weekend Vol. X“ zum zehnten Jubiläumstreffen eingeladen.

Dähre. Weil die aktuellen Umstände am einstigen Event-Standort Ahlum unweit des Seeufers aus bekannten Gründen nicht gerade einladend seien, entschied man sich nun für den Dumme-Strand in Dähre, hieß es seitens der Ford-Freunde. Und diese Entscheidung haben sie nicht bereut, denn einen Pool gab es ja im Waldbad obendrein.

Am Eingang erwartete die Besucher die nette Präsidenten-Gattin Birte Friedrichs, die auch die zahlreichen Tagesbesucher liebevoll unter ihre Fittiche nahm. Spaß für die Kleinen gab es aber nicht Hüpfburg. Die junge 2.5-jährige Ford-Liebhaberin Jayla aus Salzwedel zum Beispiel genoss ausgiebig ihre Parkplatz-Runden auf dem winzigen Elektro-Mobil.



Norman und Ivonne Aris aus Wanzleben mit ihrem Ford F 150 aus den USA. Der Bolide besticht durch weltweit einmalige Details und durch seine Designer-Lackierung. © Kai Zuber

Michael Baasner aus Kläden kam mit seinem Dodge Charger, der ordentlich fachmännisch als Police-Car aufgemotzt war. Sven Speckhahn aus Stöckheim stellte seinen grünen Monstertruck ins Rampenlicht der knalligen August-Sonne und Norman sowie Ivonne Aris aus Wanzleben glänzten mit ihrem Ford F 150 aus den USA. Dieser wiederum präsentierte sich mit etlichen Details, wie versenkbarer Fußleiste, Code-Türschloss und Designer-Lackierung, die es so weltweit nur einmal gibt. „3,5 Tonnen Zuglast kann der Ami locker leisten“, erklärten die stolzen Besitzer.



Michael Baasner aus Kläden präsentierte in Dähre stolz seinen zum Police-Car aufgemotzten Dodge Charger – ein wahrer Hingucker. © Kai Zuber

Bereits am Freitag war am Waldbad die Party losgegangen. Sie endete wie gewohnt am Sonntag mit der Abreise der Teilnehmer. Auf dem Terminplan stand unter anderem eine Pool-Party, ein markenoffenes Tuning-Treffen, verschiedene Club-Spiele und gemeinsame Ausfahrten zum einstigen Club-Gelände nach Beetzendorf, zum Märchenpark sowie zum Nettgauer Spanplattenwerk. Auch eine Fahrzeugbewertung und eine Rallye standen ebenso auf dem Terminplan wie eine Laser-Show mit Tanz, Kinderprogramm und natürlich die Pokalvergabe als Finale.



Rund 24 000 Quadratmeter Fläche hatten die Ford-Freunde am Wochenende für ihr buntes Treiben zur Verfügung.