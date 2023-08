Sommercamp mitten im „Nüscht“

Von: Monika Schmidt

„Change in the middle of Nüscht“ lautet das Motto des Sommercamps. © Privat

Das jährliche Sommercamp des Poppauer Ökodorfes Sieben Linden erlebt am 12. August mit dem Markt der Möglichkeiten seinen Höhepunkt.

Poppau / Sieben Linden – 220 Erwachsene, Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Bundesgebiet sind seit dem 5. August im Poppauer Ökodorf Sieben Linden zu Gast, um das diesjährige Sommercamp zu erleben. An acht Tagen gibt es viele Workshops, Vorträge sowie Tanz- und Musikveranstaltungen. Das Motto „Change in the middle of Nüscht“ wurde mit Zustimmung der Autoren Jana Henning und Amanda Hasenfusz gewählt – in Anlehnung an ihren Altmark-Slogan „In the middle of Nüscht“. „Der Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft steht beim Sommercamp-Programm ganz oben auf der Agenda. Das gesunde, vegan-vegetarische Essen mit Gemüse aus dem Ökodorf-Garten, die Trocken-Trenn-Toiletten-Systeme, die Handys im Flugmodus und das Leben nah an der Natur – all das macht Lust auf einen nachhaltigen Lebensstil. Und natürlich das Miteinander im Camp, wo sich alle gegenseitig unterstützen, selbst die gelegentlichen Regenschauer und der Sturm mindern die gute, kooperative Stimmung nicht“, informiert Bildungsreferentin Simone Britsch. „Der Wandel kann überall beginnen, wo viele Menschen beginnen, anders zu leben und zu denken. Viele kleine Initiativen und Projekte in der Altmark zeigen das bereits“, erklärt Simone Britsch weiter. Und so lädt das Sommercamp am Sonnabend, 12. August, zum „Markt der Möglichkeiten“ ins Ökodorf ein. Der Eintritt ist frei. Ein bunter Nachmittag mit Ständen, Kinderaktionen und Vorträgen wird geboten. Auch Amanda Hasenfusz und Jana Henning kommen und geben um 15.30 Uhr im Rahmen einer Lesung einen Einblick in die Vorzüge der Region Altmark. Wer ein kaputtes Haushalts-Kleingerät oder defekte Elektronik mitbringt, hat die Möglichkeit, dies im Rahmen des Repaircafés von den Ökodorf-Fachleuten instandsetzen zu lassen. „Wie viele Geräte unsere Techniker und Technikerinnen in der kurzen Zeit schaffen, können wir allerdings nicht vorhersagen“, betonen die Veranstalter. Um 14.30 Uhr hält Jascha Rohr einen Vortrag über „Die große Kokreation: Wie schaffen wir gemeinsam eine lebenswerte Zukunft?“ Der Philosoph, Autor und Berater organisiert und begleitet Bürgergremien wie zum Beispiel den Bürgerrat Klima. Für die Kinder gibt es vom Poppauer Waldkindergarten Kreativangebote und Yoga, für die Erwachsenen gibt es Livemusik von Silibon und die Vorstellung vielfältiger Initiativen, wie zum Beispiel vom Freundeskreis des Ökodorfs, dem Bündnis Verkehrswende Elbe-Altmark und dem Förderverein für die Jeetze(l)talbahn. Töpferwaren, Makrameeschmuck, Schneidebrett-Unikate, Hanfprodukte und Algen aus Klötze sind unter anderem im Angebot des Marktes mit zukunftsfähigen Produkten.