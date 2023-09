2100 zufriedene Besucher

Von: Kai Zuber

Die kleinen Ritter im Trainingslager: Im Schatten der Burg Apenburg konnten sich die Knappen in der Kampfkunst erproben. © Kai Zuber

Insgesamt rund 2100 zufriedene Besucher bei bestem Wetter zählten am Wochenende die Organisatoren um das Team der Apenburger Schützengilde als Veranstalter des Apenburger Burgspektakels.

Junge Bogenschützen konnten sich am Wochenende von den Mittelalterprofis schulen lassen. © Kai Zuber

Apenburg – „Der Erfolg des diesjährigen Events bietet für uns eine finanziell solide Grundlage für weitere Planungen. Das Apenburger Burgspektakel kann also auch 2024 weiter gefeiert werden. Dem steht aus bisheriger Sicht nichts im Wege“, sagte Gildechef Dieter Mitschka der AZ auf Anfrage. Die Besucher, allem voran junge Ritter und Burgfräulein mit ihrer Familie, kamen in Scharen zu den Höhepunkten, wie zum Beispiel der Feuershow. „Ich habe den Burg-Vorplatz noch nie so voll gesehen“, freute sich Mitschka. Er kündigte dennoch für das kommende Jahr einige Verbesserungen an. Eigenständig bleibt zum Beispiel das Laien-Theaterstück um die „Nudelholzpiraten“ (AZ berichtete).



Wie man im Mittelalter lebte, das zeigte das Altmärkische Lehensaufgebot des Ritter Peter von Kalben (l.). © Kai Zuber

Beim Apenburger Burgspektakel waren am Wochenende mehrere Mittelaltergruppen mit ihren stilvollen Lagern zu erleben, diverse Händler boten ihre Waren feil, die Falkner und die Käcklitzer Voltigiergruppe zeigten ihr Können. Außerdem konnten sich junge Bogenschützen und Schwertkämpfer von Mittelalterprofis schulen lassen. Natürlich sorgte auch wieder musikalisch Handgemachtes von „Fairykelt“ und vom „Lautenluder“ für mittelalterliches Flair. Wie Frauen und Männer im Mittelalter lebten, das zeigte auch in diesem Jahr das Altmärkische Lehensaufgebot um den Ritter Peter von Kalben.