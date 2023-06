150 Jahre Sportverein Diesdorf: Eine Woche lang wird gefeiert

Von: Kai Zuber

Im Vorfeld des Jubiläums machte sich Landrat Steve Kanitz (M.) persönlich ein Bild von den Planungen zum 150. DSV-Jubiläum. Vereinschef Daniel Fischer (2.v.l.) und Vize Sigurd Lüchow (r.) bedankten sich dabei auch für das neue Auto. © Kai Zuber

150 Jahre, also anderthalb Jahrhunderte, gibt es den Diesdorfer Sportverein (DSV) mittlerweile. Das runde Jubiläum wird im Juni mit einer Sportwoche, Turnieren und einem Festakt ganz groß gefeiert.

Diesdorf – Die Organisation des Events ist dabei zum Glück auf ganz viele Schultern verteilt, betonten Vereinschef Daniel Fischer und sein Vize Sigurd Lüchow. Im April 1873 gründete sich in Diesdorf der Männerturnverein.

Heute hat der DSV sechs Sparten: Fußball, Handball, Tischtennis, Volleyball, Kindersport und Gymnastik/Aerobic. Davon nehmen die Sparten Fußball, Handball und Tischtennis an den Punktspielbetrieb teil. Besonders stolz ist der Verein auf die hervorragende Jugendarbeit in den Sparten Kindersport, Fußball und Handball. Der Dank des Vorstandes gilt daher den Jugendübungsleitern sowie den Eltern und Großeltern, die die kleinsten Mitglieder bis in den Jugendbereich an das sportliche Interesse im Verein heranführen. Die Mitgliederzahlen im DSV bleiben konstant. „Wir zählen zurzeit rund 400 Mitglieder. Davon sind 180 jünger als 18 Jahre. Älter als 18 Jahre sind 220 Mitglieder. Größte Sparte bleibt der Fußball mit 140 Mitgliedern, knapp dahinter kommt die Sparte Handball mit 135 Mitgliedern Momentan haben wir 22 Übungsleiter davon neun mit einer gültigen Lizenz“, freut sich Daniel Fischer. Im Vorfeld des Jubiläums hatte Salzwedels Landrat Steve Kanitz den Diesdorfer Sportlern bereits den neuen Transporter übergeben (AZ berichtete), mit dem die Sportler unter anderem zu ihren Punktspielen und Wettkämpfen fahren können.