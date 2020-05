Dort waren 1000 bis 1500 Strohballen gelagert

Die Flammen schlugen lichterloh in den Nachthimmel hinein, die Scheune war auf dem Dach auch mit einer Photovoltaikanlage versehen.

pm/mih Arneburg. In Arneburg am Mühlenberg kam es in der Nacht zu Montag zum Vollbrand einer Scheune.

In der Scheune (circa 15 mal 40 Meter) wurden 1.000 bis 1.500 Strohballen gelagert.