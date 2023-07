Hönow setzt mehr auf Altmarkmacher

Organisation Buchsbaum: Wenn nicht jeder Schnitt in Stendal und der Altmark passt

Von: Marco Hertzfeld

Wilhelm Hönow (85) im Garten seines Elternhauses, das er vermietet hat. Erst kürzlich ist das Areal mit zum Teil mehr als 100-jährigem Bestand innerhalb der Gartenakademie-Reihe „Offene Gärten“ interessiertem Publikum gezeigt worden. © Hertzfeld, Marco

Wilhelm Hönow aus Baben und Stendal hadert mit der Deutschen Buchsbaumgesellschaft, kurz DBG. Traditionspflege und Betreuung von Anlagen litten, ist der 85-Jährige überzeugt.

Baben / Stendal – „Die Altmark ist Buchsbaumland, natürlich, immer noch.“ So richtig glücklich ist Wilhelm Hönow dennoch nicht. Mehr denn je sieht er die Traditionspflege sowie die fachliche Betreuung öffentlicher und privater Objekte in der Region gefährdet, ja ein Stück weit am Boden. 2007 wurde die Deutsche Buchsbaumgesellschaft (DBG) mit Sitz in Iden aus der Taufe gehoben. Der Altmärkische Freundeskreis Buchsbaum, kurz AFB, war damit gestorben. „Dass ich das zugelassen und dem zugestimmt habe, ist der größte Fehler meines Lebens. Ich hätte nicht alles aus der Hand geben dürfen.“ Der Babener gilt einigen als Grandseigneur der immergrünen Pflanze. Als die AZ in dieser Woche der Einladung folgt, mäht der 85-Jährige gerade den Rasen. Es scheint fast so, als wolle er vieles neu ansetzen.

Arbeitsförderer ins Spiel gebracht

Das Rad der Geschichte lässt sich nicht zurückdrehen. Und um es klar zu sagen: An Gisela Rose-Sell, der derzeitigen DBG-Präsidentin, soll es nicht liegen. „Sie macht eine gute Arbeit, überhaupt läuft es in Iden selbst sehenswert.“ Für den Altmärker liegen die Schwächen in den Strukturen, in den Aufgaben und Zielen, die sich die DBG vor mehr als 15 Jahren gegeben hat. Hönow setzt auf die Altmarkmacher, ein noch recht frischer Zusammenschluss von engagierten Leuten, und auf die Gartenakademie Sachsen-Anhalt in Gardelegen. Die einen könnten über eine geplante große Gartenschau auch den Buchs ins Rampenlicht rücken, die andere staatliche Arbeitsförderungsmaßnahmen anstoßen, die nicht zuletzt auf den Buchsbaumanlagen in Diesdorf und Kalbe entscheidend wirken.



Hönow setzt mehr auf Altmarkmacher

Hönow war Landwirt und Ausbildungsleiter, ja Pädagoge. Seit gut fünf Jahren lebt er in Stendal. Sein Elternhaus in Baben hat er vermietet und damit auch den prachtvollen Garten. Wenn er gebraucht werde, sei er da. Dem Buchs widmet er sich auch so ganz gern. Die Liebe zur Pflanze habe er von Oma und Mutter. „Der Buchs ist immergrün, pflegeleicht, lässt sich formen und er belebt alle und alles.“ Das Haus aus dem 19. Jahrhundert kenne Buchs quasi von Beginn an. Das sind sechs Generationen Familie und deutlich mehr als 100 Jahre. Hönow zeigt auf den wahrscheinlich ältesten Buchsbaum im Privatgarten. Der Stamm ist in etwa so groß wie der Oberschenkel eines Menschen. Die Wurzeln des Exemplars könnten bis nach Krumke und in den Schlosspark zurückreichen.



85-Jähriger trauert AFB nach

„Eine Fusion von AFB und DBG hat es nicht gegeben. Ich verstehe nicht, warum das immer wieder gesagt wird“, ist der 85-Jährige wieder bei der Organisationsfrage. Für Hönow ist die DBG eine Neugründung, vorher habe es eine solche Gruppe im europäischen Rahmen gegeben, nicht mehr und nicht weniger. Eine wichtige Tagung damals habe er aus persönlichen Gründen verpasst und das Protokoll nur über Umwege erhalten. „Beschlossen wurde, dass die Sammlung in Iden im Mittelpunkt der Arbeit stehen soll“, bringt es der Buchsbaumfreund für sich auf den Punkt. Die DBG betreut dort das Buxarium, zahlreiche Arten sind vertreten, was national und international von Interesse ist. „Das allein aber kann es nicht sein. Traditionspflege und Beratung auch anderswo leiden.“



Altmärker Hönow spricht bei diesem Auftritt der immergrünen Pflanze von einem englischen Knoten. © Hertzfeld, Marco

Buchs freiwachsend oder im Formschnitt, Hönow kann sich gar nicht sattsehen. „Die Großbauern einst haben versucht, den Herrenhäusern nachzueifern, im kleinen Rahmen natürlich“, zieht es ihn in die Geschichte. „Je größer der Bauer war, umso größer der Buchsbaumgarten in der Altmark und darüber hinaus.“ Hingabe und Arbeitskraft brauchte und braucht es da wie dort. Im Idener Buxarium der DBG dürfte eine geförderte Arbeitsmaßnahme wegweisend gewesen sein. Und noch einmal: Ähnliches wünscht sich Hönow auch für andere wertvolle Anlagen in der Region. Und ja, mit Eike Trumpf mischt der DBG-Vizepräsident bei den Altmarkmachern mit. „Vielleicht lassen sich darüber noch ganz andere Akzente setzen.“ Hönow selbst ist dort ebenfalls Mitglied, bei der DBG nicht.

Kommentar von AZ-Redakteur Marco Hertzfeld

Kritik zieht Kreise / Keiner muss sich immer grün sein:

Es sagt und schreibt sich so leicht: Grandseigneur. Selbst wenn dieser Titel zu viel der Ehre sein sollte, hat Wilhelm Hönow doch die altmärkische Buchsbaumlandschaft entscheidend geprägt. Sein Wort hat Gewicht. Und ja, es darf getrost davon ausgegangen werden, dass Skepsis gegenüber allen und allem auch und irgendwann bei ihm landet. Kurzum: Der 85-Jährige dürfte mit seiner Kritik, die ja irgendwie auch Selbstkritik ist, nicht allein sein. Inwieweit Traditionspflege und Betreuung von Anlagen in der Region am Boden liegen, ist von Tragweite. Schließlich handelt es sich hier um den Altmarkfaktor.