Wie gut ist künstliche Intelligenz? Ein Test zu Arendsee

Von: Jens Heymann

Wer verlässliche Infos über Arendsee haben will, sollte vorerst bei klassischen Quellen bleiben. © Heymann, Jens

Künstliche Intelligenz (KI) übernimmt das öffentliche Leben – und ganz besonders verleitet sie Schüler zum Schummeln. Dies ist eine zuletzt vielfach geäußerte Befürchtung. ChatGPT heißt die dahinterliegende Technik, die mittlerweile auch in zahllosen Privatanwendungen (Apps) genutzt werden kann. Doch ist die KI wirklich so gut, dass sie die geistige Arbeit von Menschen imitieren kann? Die AZ machte den Test mit einigen Fragen zu Arendsee.

Arendsee – Los ging es mit einer ganz allgemeinen Frage: Was weißt du über den Arendsee? Informationen dazu sind im Internet reichlich vorhanden. Die App Nova machte es ganz ordentlich, wenngleich recht oberflächlich: ein See im Norden Sachsen-Anhalts, diverse Freizeitmöglichkeiten – das trifft im Notfall auf viele Seen zu. Die App AI Chat schrieb von der „Perle der Altmark“, erwähnte dann jedoch als „besondere Attraktion“ eine Insel im See, die über eine Fähre erreicht werde.

Die zweite Frage ging in die Historie. Gustav Nagel dürfte weithin bekannt sein. Beide Programme sprachen im Fall von Nagel über einen „Anarchisten und Obdachlosen“, der in einer selbst gebauten Hütte in Berlin-Neukölln lebte und 1932 an einer Lungenentzündung starb. Der Arendseer Nagel starb 1952 in der Nervenheilanstalt Uchtspringe – an Herzversagen. Möglicherweise hat die KI Informationen verschiedener gleichnamiger Personen zusammengeworfen.



Das kann auch mit Orten passieren. So berichtete die App Nova bei Arendseer Sehenswürdigkeiten von einem Schloss. Ein solches gibt es tatsächlich, allerdings beim brandenburgischen Arendsee in der Uckermark.



Nach Gegenwart und Vergangenheit blieb noch die Zukunft als Fragestellung offen. Da machten beide künstliche Intelligenzen schnell klar, dass sie keine Glaskugeln sind. „Ich empfehle Ihnen, sich an lokale Nachrichten- und Informationsquellen zu wenden oder eine Wahlprognose im Internet zu suchen“, schrieb die App Nova. Nun ja, die menschliche Intelligenz hinter diesem Text kann bestätigen, dass es noch keine gesicherte Datenlage darüber gibt, wer das nächste Stadtoberhaupt Arendsees wird.