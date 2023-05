Wasserhaushalt der Region: Kluges Management gefordert

Von: Jens Heymann

Dem Arendsee fehlt noch immer Volumen. Wassermanagement ist mittlerweile ein überregionales Thema. © Harry Güssefeld

Bei der Jahresversammlung des Maschinenrings Lüchow Ende April, dem viele Landwirte aus Altmark und Wendland angehören, war es ein Randthema. Intensive Beregnung auf den Feldern sei im vergangenen Sommer notwendig gewesen, ließ die abwesende Geschäftsführerin Karin Martens durch ihre Stellvertreterin Pia Ramp das Jahr 2022 bilanzieren. Ohne hätte es starke Einbrüche bei der Ernte gegeben.

Arendsee / Lüchow – Bewässerung auf der einen Seite der Landesgrenze, Trockenheit und niedrige Wasserstände auf der anderen sind längst ein politisches Thema geworden. Ebenfalls auf beiden Seiten der Landesgrenze. So griff beim Maschinenring-Treff im Lüchower Gildehaus auch Lüchow-Dannenbergs Landrätin Dagmar Schulz kurz das Wasserthema auf. Wassermanagement sei demnach ein großer Baustein. Gleichzeitig müsse ein Spagat zwischen Hochwasserschutz und Wasserrückhaltung gefunden werden, so die Kreischefin sinngemäß.

Die Bürgerinitiative Umweltschutz (BI) Lüchow-Dannenberg fordert derweil ein „kluges und ehrliches Wassermanagement“, wie es in einer Mitteilung heißt. Befürchtet werden Verteilungskämpfe ums Wasser, wenn nicht „mit Tempo auf allen Ebenen gegen die Klimakatastrophe gearbeitet wird“. Die Brisanz von Grundwasserabsenkungen solle klarer benannt werden.



In der Altmark und besonders in Arendsee dürften solche Forderungen mit Interesse verfolgt werden. Ob es aufgrund des gemeinsamen Grundwasserkörpers einen Zusammenhang zwischen intensiver Bewässerung im Wendland und Pegelverluste in der Altmark gibt bzw. ein solcher groß genug ist, ist Gegenstand von Untersuchungen und Spekulationen. Der Altmarkkreis hat bislang auf die Verdunstung an der Seeoberfläche und das Regen- sowie Zuflussdefizit in den vergangenen Jahren verwiesen.



Der Pegel des Arendsees hat sich seit Dezember um knapp 30 Zentimeter nach oben bewegt – von rund 75 auf 104 Zentimeter, wie aus der Zießauer Messstelle des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft hervorgeht. Das sind im Vergleich immer noch zirka zehn Zentimeter weniger als vor zwölf Monaten.