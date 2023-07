Vom konterrevolutionären Kraftwerksbauer über die Kommune in Kaulitz zum Korbflechter

Von: Ulrike Meineke

Teilen

Thorsten Heine macht gerade einen Deckel für eine Tasche. Einen Tag lang dauert das ungefähr. Der 60-Jährige hat viele Jahre gebraucht, bis er sich in seiner Leidenschaft gefunden hat und mit sich und der Welt glücklich ist. © Meineke, Ulrike

Er sitzt in einer spärlich beleuchteten Garage, im Rücken eine Heizplatte, um sich herum allerlei Utensilien. Thorsten Heine scheint ganz in sich zu ruhen, wenn seine Finger geschickt die Weidenruten flechten.

Arendsee – „Ja, das ist meine Passion. Ich bin so richtig angekommen“, erzählt der 60-Jährige, der seit acht Monaten in einem Bungalow am Gollensdorfer Weg in Arendsee lebt, über seine Flechtkünste. Er schafft mit seinen Händen wahre Kunstwerke. Gerade macht er einen Deckel für eine Tasche. „Das wird ein Geschenk“, sagt er.

„Wir wollten die Welt verändern“

Viele Jahre hat es gebraucht, bis Thorsten Heine sich selbst gefunden hat. Ursprünglich ist er Metallbauer, hat Kraftwerksanlagen gebaut. „Ich wusste schon bald, dass ich einen umweltschonenden Beruf möchte“, sagt der ehemalige Ost-Berliner über die Zeit in der DDR, als sich der Konterrevolutionär mit Gleichgesinnten zusammentat und in der Uckermark eine Korbflechterei eröffnete. Das war vor mehr als 30 Jahren, noch vor der Wende. „Wir wollten die Welt verändern“, hadert der 60-Jährige nicht mit dieser Zeit, auch wenn sie für Menschen wie ihn „nicht einfach“ war.



Geflochtenes Bild mit arrangiertem Schwemmholz. © Meineke, Ulrike

„Ich wollte nicht mehr in Ost-Berlin leben“

Thorsten Heine lernte das Handwerk, das ihn immer schon so faszinierte. Der Gesellenbrief bescheinigt ihm, dass er die Kunst des Korbflechtens versteht. „Ich habe das damals so gemacht, wie das sein muss – war drei Jahre auf Wanderschaft“, erzählt der frühere Ost-Berliner weiter – und davon, dass er nicht mehr in der großen Stadt leben wollte.



„Ich fühle mich hier sauwohl“

Es verschlug ihn nach Kaulitz. „Dort habe ich eine Zeit lang in einer kleinen Kommune gelebt“, berichtet der Korbflechter, ohne die Hände von seinem Tagwerk zu lassen. Er habe aber gemerkt, dass er sich in Arendsee am wohlsten fühlt, hörte von einem freien Bungalow in der Seestadt – und schlug zu. „Ich fühle mich da sauwohl, es ist superschön!“



Über Kontakte erfuhr er von der Garage auf dem Gelände der alten Arendseer Tischlerei. Sie ist seit acht Monaten der Arbeitsort des Mannes, der krankheitsbedingt nicht mehr erwerbstätig sein kann. Drei Tage in der Woche frönt er seiner Leidenschaft – und ist glücklich mit sich und der Welt.



Früher war Thorsten Heine auf Mittelaltermärkten unterwegs, viel draußen. „Ich bin abgehärtet“, erklärt er, warum er auch im Winter in seiner Garage die Weidenruten zu Kunstwerken flechtet.



Ein „grüner Zaun“: Jedes Jahr werden die neuen Weidentriebe wieder verflochten. So entstehen „Jahresstufen“. © Meineke, Ulrike

„Flechten ist für mich wie Ergotherapie“

Woher er das Material nimmt? „Ich habe ein Weidenfeld in der Göhrde angelegt“, berichtet er, „da gehe ich jeden Winter Weiden schneiden“. Die Tasche, deren Deckel Thorsten Heine gerade macht, bekommt am Ende einen Lederriemen. Einen Tag braucht es, bis der Deckel fertig ist. „Flechten“, so sagt er in Anspielung auf seinen krankheitsbedingten Ruhestand, „ist für mich wie Ergotherapie“.



Der Handwerker arbeitet mit verschieden farbigen Ruten. Die Färbungen rühren von der Weidenart her. 24 von insgesamt mehr als 360 Weidenarten baut der Korbflechter an. Die weiße Weide zum Beispiel, erklärt er, werde im Winter ins Wasser gestellt. Dort treibt sie Blätter und Blüten. Im August wird sie dann geschält.



Der Patrizierthron ist sein ganzer Stolz

In der Garage stehen Gebrauchsgegenstände wie Körbe und Taschen – und Kunst. Thorsten Heine zeigt ein geflochtenes Bild mit darauf arrangiertem, vom Meer gewaschenen Schwemmholz. Sein ganzer Stolz ist ein dem römischen Patrizierthron nachempfundenes „Meisterstück“, das er nach einem Kupfer-Relief geflochten hat. Das zweite Unikat steht in einer Ausstellung zum Römischen Reich in Alphen aan den Rijn in Südholland.



Sein ganzer Stolz: Ein geflochtener Patrizierthron. © Meineke, Ulrike

Faszination Lebendflechterei

Babywiegen, Schaukeln, Raumteiler – der Korbflechter hat alles schon gemacht. Besonders fasziniert ist er von der Lebendflechterei. Dabei werden Weiden in den Boden gesteckt, die über einen Tropfschlauch mit Wasser versorgt werden. Dann werden die Weiden „bewegt verflochten“. Sie treiben aus, und ein Jahr später werden die neuen Triebe erneut verflochten. So entstehen über die Jahre verschiedene Stufen. „Ein grüner Zaun“, nennt der Korbflechter das.



„Kranke Körbe mache ich wieder gesund“

Gelegentlich muss Thorsten Heine aber auch raus aus seiner Garage. Momentan treibt ihn der Gedanke um, Seminare anzubieten, um sein Wissen um dieses alte Handwerk weiterzugeben. Einmal im Jahr, das nächste Mal beim altmärkischen Kunstfestival „Wagen & Winnen“ im Herbst, bietet er seine Kunstwerke an.



Der Handwerker könnte nicht mitansehen, wenn jemand einen kaputten Weidenkorb wegwirft, weil der vielleicht am Boden ein Loch hat: „Das sind kranke Körbe, die mache ich wieder gesund.“ Das seien mitunter Herausforderungen, „aber genau das macht mir unheimlich Spaß.“



Zufrieden blickt Thorsten Heine auf sein Tagwerk. „Ja, ich bin angekommen“, resümiert er noch einmal. „Ich kann schöne Sachen machen, ohne unter Existenzdruck zu stehen.“