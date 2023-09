Und plötzlich steht das ganze Dorf Mechau unter Denkmalschutz

Teilen

Auszug aus dem Denkmalkataster: Ohne Wissen der Grundstücksbesitzer wurden die rot gekennzeichneten Grundstücke unter Denkmalschutz gestellt. © Jens Reichardt

Wer in Mechau ein altes Haus besitzt, sollte sich vor möglicherweise geplanten Umbauten und Sanierungsarbeiten erkundigen, ob sein Eigentum nicht inzwischen unter Denkmalschutz steht. „Wie kann das sein, dass eine Behörde einfach über die Köpfe der Menschen und ohne Wissen des Eigentümers den Denkmalschutz verhängen kann?“, fragt sich nicht nur Mechaus Ortsbürgermeister Hartmut Baier.

Mechau. Das Thema stand auf der Tagesordnung des Mechauer Ortschaftsrates, nachdem ein Mechauer Hauseigentümer Auflagen und Beschränkungen für den Umbau seines Hauses durch die Denkmalschutzbehörden angeordnet bekam.

Hartmut Baier, der selbst mit dem Haus seiner Mutter vom plötzlichen Denkmalschutz betroffen ist, machte sich kundig und bekam unter anderem einen Auszug aus dem Denkmalkataster des Landes Sachsen-Anhalt in Form einer Karte der Ortslage Mechau als Antwort. In dieser sind rot gekennzeichnete Grundstücke aufgeführt (siehe Foto), die nach einer Festlegung des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt mit Baudenkmälern bebaut sind. Für den Eigentümer sind in diesem Fall zahlreiche bauliche Vorgaben zu beachten, will er seine Gebäude sanieren oder umbauen.



Unklarheit herrschte am Mittwochabend darüber, warum kein Eigentümer über die Einstufung seiner Gebäude als Denkmal informiert wurde. Mehr Klarheit gab es hingegen aufgrund einer Auskunft des Altmarkkreises als untere Denkmalschutzbehörde, was betroffene Eigentümer dagegen machen können, nämlich ein formelles Verwaltungsverfahren beantragen, um die Gebäude wieder aus dem Denkmalschutz herausnehmen zu lassen.



Eine Liste der Baudenkmäler oder der örtlichen Denkmalbereiche kann jeder im Denkmalinformationssystem Sachsen-Anhalt einsehen (https://lda.sachsen-anhalt.de/denkmalinformationssystem). (Von Jens Reichardt)

ZUM THEMA Weitere Orte betroffen Für die Einheitsgemeinde Stadt Arendsee werden im Denkmalinformationssystem neben großflächigen Innenstadtbereichen im Ortsteil Arendsee sowie den Kirchen der einzelnen Dörfer insbesondere in den Ortsteilen Kassuhn, Schernikau, Fleetmark, Neulingen und Zehren mehrere Grundstücke als Denkmalbereiche oder Baudenkmäler ausgewiesen.