Tolle Party vor der See-Kulisse in Arendsee

Tolle Stimmung bei der 89.0-Beachparty am Samstagabend: Mit dem Radiosender laufen bereits Absprachen für eine Wiederholung des Events im nächsten Sommer. © Schwarz, Eckehard

Das Wetter spielte nicht wirklich mit, aber eine tolle Party feierten die Arendseer und Gäste im Strandbad trotzdem.

Arendsee – „Wenn Strandfest ist, ist schlechtes Wetter.“ Das sagte im Jahr 1952 bereits der damalige Strandbadleiter Helmut Schindler, der das Strandfest damals eingeführt hatte. Diese Wetterprognose traf zum Teil auch für das nach längerer Zeit wiederbelebte Strandfest in diesem Jahr zu. Waren an den vergangenen Wochenenden noch zahlreiche Badegäste bei Temperaturen über 30 Grad im Strandbad, so hielt sich der Besucherandrang am Samstagnachmittag in Grenzen.

Showtanz der Jüngsten. © Schwarz, Eckehard

Lounge und Streetfood-Meile

Der Eventservice Norman Witych hatte in Zusammenarbeit mit der Luftkurort GmbH alles für ein tolles Fest vorbereitet – mit Open-Air- Bühne zwischen Hauptkasse und Wasserrutsche mit Blick und Beschallung Richtung See sowie einer mit Tafeln ausgelegten Tanzfläche. Die aufgestellten Pagodenzelte dienten als Teil der Streetfood-Meile, die zahlreiche Leckereien von der Pizza über den Burger bis hin zum Sushi und dazu passende Getränken in der Cocktailbar an der Lounge bereithielt.



Präsentierten zum Abschluss des Nachmittagsprogramms die neue Altmark-Hymne „In the Middle of Nüscht“: Ivette und René aus Seehausen. © Schwarz, Eckehard

Der Höhepunkt am Nachmittag war der Auftritt der Tanzschule Müller mit ihren verschiedenen Gruppen vom lustigen Kindertanz bis hin zu Showtanz und Hip-Hop.

Neue Altmark-Hymne vorgestellt

Den stimmungsvollen Abschluss des Nachmittagsprogramms bildete die Vorstellung der neuen Altmark- Hymne „In the Middle of Nüscht“, gesungen von Ivette und René aus Seehausen.



Hip Hop vor der See-Kulisse: Die Tanzschüler waren der Hingucker am Nachmittag. © Schwarz, Eckehard

Am Abend folgte die ultimative Beachparty des Radiosenders RTL 89.0 mit Marc Radix, Justin Prince und Chriz Rock sowie mit Breakdance von den Weltmeistern „DaRookies“.



Norman Klebe (am Mikro) eröffnete das Strandfest mit Claudia Schulz, Chefin der Luftkurort Arendsee GmbH (v.l.), Norman Witych (Eventservice) und DJ Micha (r.). © Schwarz, Eckehard

Die Strandparty, die am Abend fast 1200 Besucher zählte, galt auch als Generalprobe für weitere Veranstaltungen dieser Art: Wie Bürgermeister Norman Klebe sagte, gebe es nach dem Erfolg der Party und dem guten Besuch am Abend bereits jetzt erste Absprachen mit RTL 89.0 für eine Wiederholung des Events im kommenden Sommer – dann hoffentlich bei besserem Wetter.

Die Weltmeister-Breakdancer DaRookies setzten der Beachparty die Krone auf. © Privat