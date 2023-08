Darts-Abteilung zählt derzeit 13 Mitglieder

SV Arendsee hat nun eine erfolgreiche Darts-Abteilung

Von: Detlef Güssefeld

Die Dart-Spieler Jens Krüger (v.l.), Dennis Altenburg, Heiko Bremer, Detlef Steffen und Matthias Wolff präsentieren die Scheibe, die den Arendseern den Vizemeister der Altmark-Liga bescheinigt. © Harry Güssefeld

Mittwochs und freitags sind die Dart-Spieler auf Droge. Das, wonach sie süchtig sind, ist die Dartscheibe. Der Sport, der immer mehr Liebhaber findet, hat sich in der Seestadt inzwischen fest etabliert. Die Sportler um ihren Chef Jan Hagemann haben lange einen festen Platz für sich gesucht, waren zwischenzeitlich auch im Integrationsdorf zuhause. Doch so richtig zufrieden sind sie erst jetzt. „Es war das Beste, was uns passieren konnte“, sagt Heiko Bremer, der Vize-Chef der Dartspieler. Und meint damit die Integration in den SV Arendsee. Damit verbunden war auch die Zusage der Fußballer, dass die Dart-Spieler die Räumlichkeiten im Sportlerheim nutzen können. Die AZ war dabei, als am Mittwoch, 16. August, die Pfeile flogen.

Arendsee. Und konnte kaum glauben, dass die Anlagen, die notwendig sind, bei Bedarf in 15 Minuten abgebaut und verstaut sind, falls der Raum anderweitig genutzt werden soll. Die Sportler, die ihre Truppe „Global Dart Invasion“ nennen, treten inzwischen mit zwei Mannschaften in der Altmark-Liga an.

Schneller Erfolg macht Lust auf mehr

Der Erfolg kam schnell: In diesem Jahr belegten die Arendseer den zweiten Platz, ins Finale mussten sich die Seestädter nun den Salzwedelern geschlagen geben. „Wir sind stolz“, sagen die Männer, die am Mittwoch im Vereinshaus sind. Jan Hagemann musste arbeiten, aber sein Stellvertreter Heiko Bremer nimmt sich Zeit, dem Redakteur zu erzählen, was so abgeht.



Training ist wichtig, heißt es. Und so fliegen die Pfeile in Richtung Scheibe, und werden derart gut platziert, dass man kaum glauben möchte, dass so etwas möglich ist. „Unsere beiden Mannschaften sind gleichberechtigt, spielen in verschiedenen Gruppen“, erklärt Mathias Wolff, der Chef der zweiten Mannschaft. Im Training spielen sie gegeneinander, auch das Doppel wird geübt. Die, die Frauen zu Hause haben, erzählen, dass sie ohne deren Verständnis und Unterstützung den Sport nicht ausüben könnten. Training und Wettkampf, und am Wochenende geht es dann schon mal bis nach Oebisfelde oder Havelberg. Neben der Zeit, die aufgewendet werden muss, sind auch Kosten zu stemmen. So das Fahrgeld und Geld für die Ausrüstung. Denn eine Steel-Dart-Scheibe hält vielleicht ein Jahr, dann sind wieder rund 100 Euro fällig.

Darts-Abteilung zählt derzeit 13 Mitglieder

Derzeit sind 13 Mitglieder dabei. Unter ihnen eine Frau. „Wir würden uns freuen, wenn noch mehr zu uns kommen würden. An den Trainingstagen ist das immer möglich“, so Heiko Bremer. Das jüngste Mitglied ist 13, das älteste 61. „Das hier ist kein Sport für eine Altersgruppe, hier sind Alt und Jung willkommen“, erfährt die AZ.



Und eine kleine Überraschung hatte SV-Chef Martin Retzlaff im Gepäck. Die Sparte Dart erhält eine nicht unerhebliche Summe als Unterstützung, das Geld stammt aus den Einnahmen des Lichterfestes, das der SV mit unterstützte. Und Heiko Bremer weiß, was damit angestellt werden könnte. Die Wand, an der die Scheiben hängen, soll saniert und neu gestaltet werden. Und neues Equipment könnte folgen, wenn das Geld reicht.



Ein Vizemeister kann noch besser werden.

Am Mittwoch wird noch lange geübt. Irgendwann gibt es auch ein Bier, klar. Und erinnert wird an solche Größen wie Phil Taylor, den kennt der Mann von der AZ auch.

Der Wahnsinn in den Hallen bei Weltmeisterschaften wird als Karneval bezeichnet, und im Kleinen gibt es so etwas auch in Arendsee. Dann, wenn Gastmannschaften ihre Anhängerschar mitbringt. „Mit dem Krach muss man klarkommen“, so die Arendseer. Denn sie wissen, das soll den Gegner auch etwas beeinflussen. Doch je länger man dabei ist, desto besser komme man damit klar, so die Sportler.



Für die große Unterstützung des SV ist man dankbar, auch das Engagement zahlreicher Sponsoren für die gesamte Liga im Allgemeinen und für die Arendseer Dartsparte im Besonderen wird lobend erwähnt. Zurückgeben wollen die Sportler es ihren Unterstützern in Form von Erfolgen. „Und ein Vizemeister kann noch besser werden.“ Das habe man fest im Blick.