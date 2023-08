Streit um das Grundwasser im Arendsee-Gebiet schwelt weiter

Von: Detlef Güssefeld

Auch am Anleger in Zießau kann die Veränderung des Wasserstandes beobachtet werden. Es fehlen bis zum Normalpegel noch gut 90 Zentimeter. © Harry Güssefeld

Von einem Aufatmen nach den tagelangen Regenfällen kann in Arendsee noch nicht die Rede sein. „Es geht hier um 18 Millionen Liter Wasser, die uns fehlen“, meint Bürgermeister Norman Klebe. Seit Jahren beobachte man die Situation an dem für die Region so wichtige See. „Überlebenswichtig“, macht Klebe deutlich. Als im vergangenen Jahr erstmals der Mut aufgebracht wurde, das Handeln der Niedersachsen in Sachen Wasserentnahme zu kritisieren, war es zwischenzeitlich zu Verstimmungen gekommen. Der Westen klaue das Wasser, so lauteten die Schlagzeilen.

Arendsee. Beide Regionen, das Wendland und Arendsee, hängen am gleichen Grundwasser. Das sei sicher, so Klebe. Und dass der See vom Grundwasser gespeist wird und natürlich auch von Niederschlagswasser, daran gebe es keinen Zweifel, betont Klebe. Der Grundwasserspiegel lasse sich am Pegelstand des Sees ablesen. Klebe erinnerte an die Kontakte, die es zwischen den Landräten des Landkreises Lüchow-Dannenberg und es Altmarkkreises Salzwedel gegeben habe. Dass niedersächsische Bauern auf Teufel komm raus ihre Felder mit Grundwasser versorgen und im Altmarkkreis Salzwedel ein striktes Verbot herrschte, um das Absinken des Grundwasserpiegels zu verlangsamen, sollte Thema sein. Klebe erinnerte an die Zusage, dass es ein Gutachten zur Situation geben sollte, denn die unteren Wasserbehörden wollten sich auch zu der Tatsache nicht äußern, dass der Westen und der Osten sich am gleichen Grundwasser bedienen. „Doch dieses Gutachten gibt es nicht, und deshalb auch die ständigen Vorwürfe“, macht Klebe klar. Er wünsche sich, dass fundierte Ergebnisse vorliegen, um die Situation genau einzuschätzen und bewerten zu können. Dass die Landwirte im Westen nun angehalten seien, nur noch 50 Prozent der ansonsten üblichen Wassermenge aus dem Grundwasser zu ziehen, sei bekannt. Aber werde das auch kontrolliert?, fragt sich Klebe.

Bürgermeister fordert Gutachten zur Situation

Die Anordnung im Altmarkkreis, dort die Entnahme zu verbieten, begrüßt Klebe. Wenn aber die andere Seite nicht mitziehe, dann wäre der Altmarkkreis der Verlierer. „Bei uns geht es doch auch. Wenn auch nicht alle einverstanden sind, es muss klare Anweisungen geben“, so Klebe. Und wiederholt fordert er das Gutachten. Denn wenn klar ist, dass beide Seiten sich am gleichen Grundwasser bedienen, ist einheitliches Handeln nur gerecht. Aber solange es nur ein Versprechen gebe, wird weiter gestichelt. Das könne auch nicht im Sinne der guten Nachbarschaft sein.

Der See hat in den vergangenen Wochen an Wasser zugewonnen. Seit dem Sonntag, 23. Juli, sind es über 70 Liter Regen pro Quadratmeter gewesen, so sagen es die Aufzeichnungen. Das bedeutet unter Vernachlässigung der Verdunstung auch rund sieben Zentimeter mehr Wasser im See. Natürlich reicht das lange nicht aus. Aber auch deshalb müsse alles getan werden, dass das Wasser im See bleibt. Denn die Lebensgrundlage des Arendseer Tourismus kann nicht darunter leiden, weil der Mais im Westen in den Himmel wächst, sind sich die Arendseer sicher, die die Entwicklung mit Argus-Augen betrachten.