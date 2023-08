Straßenmusikanten bereichern den Markt in Arendsee

Von: Detlef Güssefeld

Der Seniorentisch auf dem Marktplatz in Arendsee. Die beiden Gitarristen Axel Propst (l.) und Hans Link sorgten am Mittwoch, 16. August, für Lieder aus längst vergangenen Tagen. © Harry Güssefeld

Manche bleiben stehen, einige drehen sich interessiert um und andere wiederum setzen sich dazu: In Arendsee hat der Wochenmarkt mit spontanen Musikeinlagen dazugewonnen. Der Ansicht sind nicht nur die Stammgäste am Kaffeewagen von Jörg Israel. Seit vier Jahren ist er als Händler mit dabei, wie viele andere seiner Zunft auch. Er erzählt der AZ, dass die Idee mit der Musik einfach so entstand. Und Marktleiter Heiko Seifert ist froh, dass durch diese Art Musik so manch einer mehr auf dem Marktplatz kommt.

Arendsee. Am Mittwoch, 16. August, hatten Hans Link und Axel Propst ihre Gitarren ausgepackt und zu einem kleinen Country-Konzert eingeladen. Hans Link ist Stammgast auf dem Markt, Axel Propst verkauft unter anderem Holz-Vogelhäuser und Figuren.

Und plötzlich sitzen sie zusammen und trällern „Take it easy“ in die Mittagssonne. Ja, nimm es leicht, heißt das ja übersetzt. Elke Link-Hoge freut sich immer auf dem Mittwoch. Wenn sie nicht gerade Urlaub in der Türkei macht. „Wir treffen uns hier mittwochs alle, man kennt sich“, so die Arendseerin. Alle sind schon im Rentenalter, haben also Zeit. Und auch das nötige Kleingeld, sich den einen oder anderen Kaffee zu leisten und, wenn der kleine Hunger kommt, auch etwas zu essen. Der Markt in Arendsee ist zu einer Einrichtung geworden, auf die die Senioren nicht mehr verzichten möchten.



Ein Markt mit Musik. Jörg Israel will sogar davon sprechen, dass internationale Gäste auch mal zur Klampfe greifen. Aber auch die beiden Altmärker, die am Mittwoch in die Saiten griffen, hatten ein sachkundiges Publikum vor sich. Dass es dem einen oder anderen älteren Zuhörer dann zu laut war, störte nicht - Jörg Israel verteilte dann Ohrstöpsel. Dass die Musiker hier spontan aufschlagen, ist ein Fakt, der dem Kaffeemann wichtig ist. Ohne Gage machen es die Musiker. Na gut, vielleicht gibt es auch mal einen Kaffee gratis.



Der Seniorentisch hört zu, erinnert sich an die Lieder von einst, die von Freiheit, Liebe und grenzenlosem Reisen durch die weite Prärie erzählen. Mit am Tisch sitzt Herbert Trentz, der am Mittwoch 87 Jahre alt wurde. Die Gratulantenschar war da und er fühlte sich wohl wie auch Heidi aus der Schulstraße, die mal Pause machte von ihren ehrenamtlichen Job, anderen älteren Menschen zu helfen.



Der Kaffeemann will noch schnell erzählen, dass sein Kaffee handgemacht, frisch und aromatisch ist. Das machen Marktleute so, denkt sich der AZ-Redakteur. Auf der anderen Seite stehen die Leute Schlange nach einem Imbiss, am Wurstwagen Strehl wird die Verkäuferin auch die eine oder andere Spezialität los. Der Socken-Truck von Heiko Seifert ist ein Muss auf dem Markt und Gemüse aus Kleinau ist auch zu haben. Und fehlen dürfen auch nicht die frischen Eier aus Groß-Garz. Dass an diesem Tag auch Staubsauger einer Super-Marke feilgeboten werden, bereicherte das Angebot. Die Musik war noch nicht vorbei. Die beiden Gitarristen haben noch so manchen Song auf der Pfanne. Auch die Frau, die weiter abseits auf einer Bank sitzt, zollt dem Duo Beifall.