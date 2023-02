Straße Mechau-Binde hat durch B-190-Sperrung gelitten

Von: Jens Heymann

Die Fahrbahn der Straße Mechau-Binde bröckelt an bestimmten Stellen ab. Der viele Kraftverkehr während der Vollsperrung der B 190 im Jahr 2022 trug dazu bei. © Freier Mitarbeiter

Kurz vor dem Eingangsschild von Mechau bröckelt die Verbindungsstraße zwischen dem Dorf und Binde Stück für Stück ab. Auf dem Sandstreifen liegen viele Reste. Eine ganze Ecke weiter in Richtung Südosten sind die Flickarbeiten an der Fahrbahndecke zu erkennen. Und manche tiefe Reifenspur, vermutlich beim Ausweichen vom Gegenverkehr entstanden. Die Straße zwischen Mechau und Binde ist schon lange kein Schmuckstück mehr, aber durch die Bauarbeiten an der B 190 im vergangenen Jahr hat sie noch weitaus mehr gelitten.

Arendsee / Mechau – Das lässt sich durch Zahlen untermauern. Die Stadtverwaltung Arendsee hat im Februar 2022 die Verkehrsdichte zählen lassen. Damals waren es rund 1500 Fahrzeuge pro Woche. Im Oktober desselben Jahres – die Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße zwischen Ritzleben und Binde waren noch nicht abgeschlossen – wurden bei einer zweiten Zählung plötzlich knapp 8000 Fahrzeuge pro Woche festgestellt, ein Teil davon Lkw.

Dass die Gemeindestraße von Mechau nach Binde als Abkürzung gegenüber der offiziellen Umleitung über Vissum, Kassuhn und Schernikau genutzt werden würde, scheint im Nachhinein logisch, wurde von den Verantwortlichen im Vorfeld aber möglicherweise unterschätzt. So etwas werde der Verwaltung nicht mehr passieren, war unter der Hand zu hören. Vor allem deshalb, weil die Stadt nach eigener Aussage keine Aussicht auf Entschädigung von höherer Stelle hat, da es keine offizielle Umleitungsstrecke war. Ein Problem übrigens, das auch der südliche Nachbar Kalbe aktuell hat. Auch dort nutzten die Menschen während Brückenbauarbeiten auf der B 71 bei Wiepke viele lieber die Schleichwege als die ausgeschilderte Strecke, dort vielfach über ländliche Wege.



Mechau-Binde hingegen ist eine normale Ortsverbindung. Einige Reparaturen wurden vergangenes Jahr noch eilig auf Bitten der Stadt gemacht – der Sandstreifen glattgezogen und diverse Löcher verfüllt.



In Mechau – das ist bekannt – dürfte diese Entwicklung den Wunsch nach einer grundlegenden Sanierung weiter verstärkt haben. Den gab es schon vor der Zeit als inoffizielle Abkürzung.