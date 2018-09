Strandbad Arendsee: Noch kein Schluss

Am Wochenende ist ein Spaziergang möglich

+ © Privat Heißer Sommer hieß es in diesem Jahr auch im Strandbad Arendsee. Die Besucher kamen schon am frühen Vormittag. Foto: Archiv / AZ © Privat

gü Arendsee. Die Luftkurort-Arendsee-GmbH hatte sich festgelegt, am Sonnabend, 15. September, letztmalig in dieser Saison das Strandbad zu öffnen. „Wir haben nun umdisponiert“, so GmbH-Chef Michael Meyer gegenüber der AZ. Demnach soll am 15. und 16.