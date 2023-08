Stellplatz-Liste für Wohnmobile abseits des Trubels in Buchform und als App

Von: Detlef Güssefeld

Teilen

Präsentierten das Projekt „Landvergnügen“ (v.l.) auf dem Landhof in Neulingen: Carla Reckling-Kurz (ART), Christa Ringkamp (Landhof) und Frauke Flenker-Manthey (Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt) sowie „Landvergnügen“-Botschafter Thomas Lötsch und Geschäftsführer Ole Schnack. © Güssefeld, Harry

Mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein, geht mit einer gewissen Freiheit einher. Die Angebote sind vielfältig: Es gibt Campingplätze, aber auch weniger besuchte Hotspots. Besonders geeignet sei insbesondere die Altmark, betonten Fachleute der Tourismusbranche in dieser Woche auf dem Landhof in Neulingen. Sie stellten das deutschlandweit etablierte Stellplatz-Konzept „Landvergnügen“ vor.

Neulingen – An den als „Landvergnügen-Stellplatz“ ausgewiesenen Orten, zu denen auch der Landhof Neulingen gehört, können Campingfreunde die Region ganz authentisch und nicht überlaufen kennenlernen und genießen, erklärte Ole Schnack, Gründer und Geschäftsführer von „Landvergnügen“. Die Orte befinden sich stets an einem angeschlossenen landwirtschaftlichen Betrieb, einer Pension, einem Hofladen oder in der Nähe von Brauereien, Brennereien, Käsereien, Tierfarmen und Gärtnereien.



Der in Buchform und als App verfügbare Stellplatzführer „Landvergnügen“ listet ländliche Gastgeber für Wohnmobile, Wohnwagen oder Campingbusse aus ganz Deutschland auf – aktuell 1472 Gastgeber, davon 43 in Sachsen-Anhalt und elf in der Altmark (siehe Info-Kasten).



„Viele Landvergnügen-Orte bieten einen Hofladen mit regionalen Produkten oder weiteren touristischen Freizeitangeboten, die einen Urlaub zum Erlebnis werden lassen“, sagte Ole Schnack. Der Altmärkische Regionalmarketing- und Tourismusverband (ART) stellte das Potenzial des Konzepts gemeinsam mit dem offiziellen Botschafter der Plattform „Landvergnügen“, Thomas Lötsch, sowie dem Gründer Ole Schnack in Neulingen vor.



„Das Konzept ‚Landvergnügen‘ ist eine Möglichkeit, die Bekanntheit der Altmark als Reiseregion für Landurlaub zu erhöhen“, betonte ART-Geschäftsführerin Carla Reckling-Kurz. Man erreiche Reisende mit Entdeckergeist, die in der Altmark verweilen, hier aber auch Gastronomie, Handel, Kultur- und Freizeitangebote nutzen. Da das Konzept auf eine Übernachtung ausgelegt ist, würden die Camper bei der Weiterreise den nächstgelegenen Camping- oder Caravanstellplatz nutzen und so die Infrastruktur der Altmark stärken.



„Landvergnügen“-Botschafter Thomas Lötsch ist 2. Beigeordneter im Landkreis Stendal und nutzt die Empfehlungen der Plattform gern mit seinem Wohnmobil. Er unterstützt bei der Auswahl neuer Bewerber-Betriebe. „Wir wollen das Konzept bei den landwirtschaftlichen Betrieben in der Altmark noch bekannter machen, sodass wir noch mehr Höfe davon begeistern können, sich als Gastgeber anzumelden“, warb Thomas Lötsch.



Ole Schnack aus Berlin betonte, dass man mit „Landvergnügen“ Win-Win-Situationen schaffe: „Wir bringen Erzeuger und Konsumenten und gleichzeitig Touristen und Menschen, die sonst nicht so viel mit dem Tourismus zu tun haben, zusammen. Daraus entsteht ein kulinarischer Mehrwert für diejenigen, die an handwerklich hergestellten Nahrungsmitteln interessiert sind, aber auch ein Mehrwert für die Gesellschaft, weil man Austausch befördert“.



Voraussetzung zur Teilnahme an dem Projekt, bei dem für die Übernachtung keine Gebühren erhoben werden, ist der Erwerb des jährlich neu aufgelegten Reiseführers „Landvergnügen“. Damit erwirbt man automatisch eine Plakette und den Mitgliedsausweis für die Teilnahme am „Landvergnügen“.

„Landvergnügen“ in der Altmark Teilnehmende Betriebe am Stellplatz-Konzept „Landvergnügen“ in der Altmark sind aktuell: • Landhof in Neulingen bei Arendsee

• Hof „Vielfalt statt Einfalt“ in Quadendambeck

• Landgut Hoppstall in Winterfeld

• Reiterhof Dammkrug in Kalbe

• Hofladen „OHNEKUNST“ in Mellin

• Kreativhof in Kunrau

• Erlebnishof in Quarnebeck

• Ökohof „Grüner Bulle“ in Klein Engersen

• Gutshof in Lindstedt

• Stallbaum Stendaler Scheunenladen in Stendal

• Blücherhof in Rengerslage