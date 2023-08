Starke Frauen im Porträt: Christa Ringkamp lässt Gartenträume wahr werden

Von Neulingen aus in alle Welt: Die beliebte Altmarkkiste wird auf dem Landhof Neulingen konfektioniert. © Reichardt, Jens

Das Projekt „Gartenträume – historische Parks in Sachsen-Anhalt“ brachte Christa Ringkamp nach Neulingen. Ein typischer altmärkischer Vierseitenhof in dem kleinen Dorf bei Arendsee wurde für sie zur zweiten Heimat.

VON JENS REICHARDT

Neulingen – Wer den Landhof Neulingen betritt, der hat schnell den Eindruck, dass sich hier in der beschaulichen Altmark jemand einen Lebenstraum verwirklicht hat. Ein Hof voller Leben. Junge Leute und Schülergruppen treffen sich dort genauso wie die Senioren aus dem Dorf.

Einen Plan oder gar Lebenstraum, einmal ein solches Projekt anzugehen und umzusetzen, gab es jedoch nicht, verriet sie im AZ-Gespräch. „In meinem Leben habe ich wenige Ziele und Pläne im Voraus gehabt. Eigentlich habe ich das Leben und die Chancen, die es mir bot, immer so genommen, wie es kam.“, sagt Christa Ringkamp selbst über ihren Lebensweg, der 1955 in Westenholz, einem Dorf in Ostwestfalen-Lippe, begann. In ihrem Leben haben sich immer wieder neue Chancen geboten. Diese zu erkennen und zu nutzen, ist eine Stärke der 68-Jährigen.



Altmark, das bedeutet für mich, angekommen zu sein.

„Wir sind sechs Geschwister, die Mutter war selbstständige Schneidermeisterin, und eigentlich wollte ich Erzieherin werden“, begann Christa Ringkamp über ihren Lebensweg zu berichten. Nach der 10. Klasse ging es daher zunächst für ein Jahr auf die Frauenfachschule nach Brakel.



Erzieherin sei nicht der richtige Beruf gewesen

Dort sagte eine Lehrerin zu ihr, dass Erzieherin nicht der richtige Beruf für sie sei. Ob der Berufswunsch dann doch noch nicht so fest verankert oder die Argumente der Frau einfach zu überzeugend waren, Christa Ringkamp entschied sich jedenfalls um, ging zur Fachoberschule für Sozialarbeit und bewarb sich 1973 an der Gesamthochschule in Höxter für den Bereich Architektur.



Als frischgebackene Architektin führte ihr Lebensweg dann über Lübeck nach Berlin an die Technische Universität. Dort begann sie erneut zu studieren, dieses Mal Landschaftsgestaltung und Freiraumplanung.



Neben dem Studium jobbte sie in einem Architekturbüro und war auch als studentische Hilfskraft für den Berliner Senat tätig. Dort kümmerte sie sich um historische Parks und Gärten in der Mauerstadt. Im Jahr 1984 schloss sie das zweite Studium ab, und zusammen mit drei weiteren Absolventen errichtete sie in Berlin ihr eigenes Planungsbüro.



Nicht ohne Haustiere. Hühner gehören auch zum Bestand auf dem Landhof. © Reichardt, Jens

Verein Gartenträume entstand 2004

Der Weg in die Altmark begann im Jahr 1999 mit einer Bewerbung, die ihr Planungsbüro für ein Projekt in Sachsen-Anhalt abgegeben hatte. Im Bundesland sollten Gärten und Parkanlagen denkmalpflegerisch bewertet und touristisch erschlossen werden. Und das Büro von Christa Ringkamp bekam den Zuschlag. So lernte sie die Altmark durch die Projekte in Gardelegen, Krumke und Tangerhütte kennen.



Aus diesem Untersuchungsprojekt entstand 2004 der Verein Gartenträume. Ein Netzwerk war entstanden, in dem inzwischen schon 50 Parks und Gärten in Sachsen-Anhalt verbunden sind. Aus diesem Netzwerk heraus entstand der Bedarf an regelmäßigem Austausch und für Schulungen der Gärtner. Das führte 2011 zur Gründung der Gartenakademie. Dieser Schritt brachte Christa Ringkamp mit dem Ehepaar Müller und dem Dorf Neulingen zusammen.



Chance, die ergriffen werden wollte

Müllers waren nach der Wende in das Dorf bei Arendsee gezogen und gestalteten dort ihre historische Hofstelle nach ökologischen Grundsätzen. Da war wieder eine Chance, die erkannt und ergriffen werden wollte. Sie holte ihren Ehemann Karl-Heinz Müller mit ins Boot. Er kaufte 2020 den typischen altmärkischen Bauernhof von Familie Müller, und Christa Ringkamp bewirtschaftet ihn und füllt ihn mit Leben aus. Ein Konzept wurde erstellt, und mit jeder Umsetzung der Bausteine kamen wieder neue Ideen und Projekte hinzu.



Inzwischen beherbergt dar Landhof einen Marktladen, das Gartencafé, eine Bibliothek mit Schatzkammer, verfügt über Seminarräume und eine große Küche. Auch Dienstleistungen, wie eine DHL-Station, eine Wäscheannahme und Fußpflege werden angeboten.



Käsekuchen in allen Variationen gibt es im Gartencafé auf dem Landhof Neulingen. © Reichardt, Jens

Für Bedürftige Suppen gekocht

Dank der Förderung durch Aktion Mensch entstand in der Corona-Zeit das Projekt 10 000 Suppen für Bedürftige und ältere Menschen aus der Region. Helfer aus der Umgebung packten mit an, kochten, schenkten aus und lieferten auch zu den Menschen.



Das alles erfolgreich aufzubauen, ist nicht allein eine Frage des Geldes. Vielmehr kommt es auf Netzwerke an. Und davon kennt Christa Ringkamp eine Menge. Das ist auch ihr Tipp für die Macher in der Region, Netzwerke gründen oder sich bestehenden Netzwerken anschließen. Das sei heute wichtiger denn je.



„Achtet auf Qualität auf jeder Ebene“

Fragt man nach weiteren Tipps, dann rät Christa Ringkamp: „Seid offen zu den Menschen, die hier herkommen, begegnet ihnen mit Gastfreundschaft. Und achtet auf Qualität bei dem, was ihr anbietet oder verkauft, Qualität auf jeder Ebene.“



Auch auf die Frage, was der Region um Arendsee aus ihrer Sicht fehlt, hat sie eine Antwort. Für Ringkamp sind das vor allem Fahrradwege, Schlechtwetterangebote und mehr Übernachtungsmöglichkeiten.



„Menschen, die zu uns kommen, wollen entschleunigen, sind viel mit dem Rad unterwegs und genießen die Landschaft und die regionalen Angebote. Das müssen wir ausbauen“, so ihr Wunsch.



Christa Ringkamps Lieblingsplatz. Unter dem alten Nussbaum im Garten macht sie gern eine Pause und schöpft Kraft für die nächsten Aufgaben. © Reichardt, Jens

Sie ist dankbar für ein erfülltes Leben

Trotz ihrer Rastlosigkeit, immer neue Projekte anzugehen und umzusetzen, wirkt Christa Ringkamp immer ruhig und gelassen. Was ist ihr Geheimnis? Sie ist dankbar für ein erfülltes Leben, für den Rückhalt in einer großen Familie und bei den vielen Freunden weltweit. Auch für das Erreichte und die berufliche Anerkennung, die im Laufe der Jahre gewachsen ist. Dies gebe ihr eine innere Ruhe. Und die wunderschöne Region und ihre Menschen tragen dazu bei. „Altmark, das bedeutet für mich, angekommen zu sein“, so Christa Ringkamp abschließend.



