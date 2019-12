„Promenade erhalten“ – Stadtrat Thomas Schlicke fordert Änderungen am Seeweg

Stadtrat Thomas Schlicke fordert Änderungen am Seeweg

Das Laub holt niemand mehr ab. Jeder muss es allein entsorgen.

Arendsee – Als den Parzellenbesitzern am See das Schreiben der Stadt in den Briefkasten flatterte, dass sie das Laub und den Grünschnitt von ihren Flächen selbst entsorgen müssen, regte sich zaghafter Widerstand.