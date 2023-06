Stadtrat Arendsee legt Zeitpunkt für Kita-Entscheidung fest

Kita „Kunterbunt“ darf hoffen

+ © Goetzie,Leif Reges Interesse: Im Gemeindehaus in Leppin war bei der Sitzung des Stadtrates Arendsee jeder Stuhl besetzt. © Goetzie,Leif

Das Gemeindehaus in Leppin war am Dienstagabend erwartungsgemäß gut gefüllt. Hatte ein Thema im Vorwege der Arendseer Stadtratssitzung teils sogar überregionales Medieninteresse auf sich gezogen. Die Frage lautete: Was geschieht mit der Kita „Kunterbunt“ in Binde?

Arendsee – Um es vorwegzunehmen: Eine abschließende Antwort dazu wurde auch am Sitzungsabend nicht gegeben. Teilerfolge gab es dennoch zu vermelden. Irritationen, die noch im Vorwege der Sitzung für Unruhe bei Eltern, Kita-Bediensteten, aber auch unter den Fraktionen selbst gesorgt hatten, konnten ausgeräumt werden. Die Fraktionen einigten sich nach eigenen Angaben bereits in einer Vorsitzendenrunde am 31. Mai auf ein Antragspapier, das dann auch die Stimmenmehrheit der Stadträte fand.

Fraktionsübergreifend wurde Einigkeit erzielt

Zwei Aspekte aus diesem Drei-Punkte-Plan, der die Fraktion Arendsee Land /Freie Liste mit Datum vom 1. Juni als Absender trägt, entsprechen dem ursprünglichen Gemeinschaftsantrag von SPD und CDU zusammen mit Bürgermeister Norman Klebe. Die einst eingeplanten 5000 Euro für die Brandschutzplanung in Binde und Kleinau bleiben im Haushalt. Dafür werden die Mittel für die Städtepartnerschaftspflege mit Wydminy in Polen in 2023 von 5000 auf 1000 Euro gekürzt.



Der dritte Punkt ist neu und für die Bestandskitas auf Arendseer Stadtgebiet der an dem Abend wesentlichste Aspekt: Der amtierende Bürgermeister wird gemäß Beschluss „beauftragt, dem Stadtrat in seiner letzten Sitzung in 2023 ein [...] Konzept zur Weiterentwicklung der Kinderbetreuung in der Stadt Arendsee (Altmark) mit einer konkreten Empfehlung zu den Kita-Standorten vorzulegen. Dieses Konzept soll feste Termine für die zeitliche Umsetzung benennen. [...]“.



Heißt konkret: Die Bestandskitas der Stadt erfahren Ende des Jahres mit hoher Wahrscheinlichkeit, ob und wenn ja, wie es mit ihnen weitergeht. Dazu soll der Bürgermeister „im Rahmen eines Erarbeitungsprozesses des Konzepts eine Arbeitsgruppe [...] berufen.“ Diese soll zu je einer Person aus Elternvertretung und Leitung jeder städtischen Kita und je einem Vertreter aus den Stadtratsfraktionen bestehen.



Helene Pochte aus Binde und Mitinitiatorin einer kürzlich zum Erhalt der „Kunterbunt“-Kita abgehaltenen Demo, saß auch im Zuschauerraum und fragte verwundert in Richtung der Fraktion „Freie Liste“ zum vermeintlichen Sinneswandel. Hierzu antwortete man aus der Fraktion sinngemäß, dass die Vermittlung am 31. Mai auf Fraktionsvorsitzendenebene eben erfolgreich gewesen sei.



Freie Liste fühlte sich missverstanden

Jens Reichardt ergänzte im Gespräch mit der AZ, dass man sich in der vergangenen Berichterstattung falsch wiedergegeben gesehen hätte, was die Fraktion zur Zielscheibe von Vorwürfen habe werden lassen. Es sei gar nicht darum gegangen, einer Kita die Perspektive zu nehmen. Vielmehr habe man wiederholt Signale der Verwaltung Arendsees vernommen, die Kita in Binde schließen zu wollen und habe daher die Sinnhaftigkeit der Ausgaben hinterfragen wollen. Gleichzeitig habe man auf Nennung konkreter Planungen bestehen wollen. Reichardt dazu: „Es war uns wichtig, den Bürgermeister dazu ins Boot zu holen und das haben wir erreicht.“



Applaus aus dem Zuschauerraum

Zurück zur Sitzung: Als der Beschluss zur Festsetzung der Unterhaltung der Kitas einstimmig erfolgte, gab es Beifall der anwesenden Kita-Vertreter. Sitzungsleiter Frank Rossau adressierte auch nach offizieller Beendigung des Abends zum Hauptthema noch ein Schlusswort: „Kinder zu instrumentalisieren, ist unter der Gürtellinie.“ Sachlicher Dialog sei jederzeit möglich, „aber bitte auf einem gewissen Niveau.“



Die folgenden Tagesordnungspunkte entpuppten sich dann auch als vergleichsweise unumstritten. Einstimmig wurde unter anderem der Billigungs- und Auslegungsbeschluss des Bebauungsplans „Schmale Steven“ im Ortsteil Schrampe und die Festlegung auf Michael Niederhausen zum Wahlleiter sowie Kathleen Gutke zu seiner Stellvertreterin getroffen.