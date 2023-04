Arendsee soll für Touristinfo einen höheren jährlichen Zuschuss zahlen

Von: Jens Heymann

Die Arendseer Touristinfo befindet sich im „Haus des Gastes“. Für ihre Arbeit könnte es mehr Geld geben. © Heymann, Jens

Der Arendseer Wirtschaftsausschuss hat sich am Donnerstag während seiner Tagung im Neulinger Landhof für einen höheren Zuschuss der Stadt zur Touristinfo ausgesprochen. Für dieses Jahr soll die federführende Luftkurort-Arendsee-GmbH 74 000 statt der bislang üblichen 35 000 Euro erhalten. In den Folgejahren könnte die jährliche Beihilfe auf rund 100 000 Euro steigen.

Neulingen / Arendsee – Seit Monaten ist in der städtischen Politik, in der Verwaltung und bei der GmbH über die offensichtliche Unterfinanzierung der Touristinfo diskutiert worden. 60 000 bis 70 000 Euro Verlust müssten jedes Jahr durch die GmbH aufgefangen werden. Selbst in guten Jahren wie 2018 habe der Anlaufpunkt für Gäste und Urlauber im „Haus des Gastes“ das Gesamtergebnis heruntergezogen (minus 43 000 Euro), so die Aussage im Wirtschaftsausschuss. Kombiniert mit den gestiegenen Anforderungen wie Erreichbarkeit am Wochenende und Aufgabenumfang sowie Marketingbemühungen, müsse zukunftsträchtig gedacht werden, ließ GmbH-Chefin Claudia Schulz durchblicken.

In den Finanzunterlagen ist mit unterschiedlichen Zahlen gerechnet worden, was weiterer Klärung bedurfte. So ist im aktuellen Haushaltsentwurf noch immer die Rede von 30 000 Euro (plus 5000 Euro für das Einkassieren der Kurtaxe). Bürgermeister Norman Klebe begründete dies mit einem bislang fehlenden anderslautenden Beschluss. Im Wirtschaftsplan der GmbH sei jedoch bewusst mit den höheren Zuschüssen gearbeitet worden, sodass sich die Politik dazu positionieren könne.



Dass die Touristinfo finanziell besser berücksichtigt werden soll, wurde im Wirtschaftsausschuss am Donnerstag grundsätzlich nicht infrage gestellt. Sie sei als häufig erster Anlaufpunkt von Gästen ein wichtiger Repräsentationsort der Stadt, lautete der Tenor in Neulingen. Es sollte nicht lange überlegt werden, meinte Matthias Goyer. Thomas Schlicke fügte an, dass deutlich werden müsse, dass die gesamte Einheitsgemeinde davon profitiere. Sven Schottenhamel und Ausschussvorsitzender Jens Reichardt wunderten sich über das nun freigesetzte Potenzial, das offenbar in früheren Jahren nicht ausgereizt worden sei. Die GmbH rechne trotz höherer Kosten mit besseren Zahlen als vor der Corona-Zeit, so Reichardt. Stadtchef Klebe schränkte dahingehend ein, dass nicht vergessen werden dürfe, in welcher Situation sich Arendsee zu jener Zeit befand. Er sprach von einem „Riesen-Schuldenberg“. Ein höherer Zuschuss für die Touristinfo werde das Defizit des Stadthaushaltes erhöhen, sagte Klebe. Für dieses Jahr passe das aber noch.



Claudia Schulz verwies auf die Voraussetzungen einer gut funktionierenden Info. Sie müsse entsprechende Öffnungszeiten und Mitarbeiter mit bestimmten Qualifikationen haben. Die GmbH wolle ganzjährig aktiv werden, um die Abhängigkeit vom Sommer zu reduzieren.