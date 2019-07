Wie spät ist es um 10 Uhr?

Die Weltzeituhr in Arendsee ist nur noch Blickfang. Die richtige Zeit zeigt sie schon lange nicht an. Fotos: Güssefeld

Arendsee – Man stelle sich vor, man trage eine Armbanduhr, die gar nicht funktioniert. Die nur aussieht. Ähnlich versteht sich die Uhr, die einst vor dem „Haus des Gastes“ aufgestellt wurde.

Eine Weltzeituhr – und als dem Lieferanten klar war, dass sie im öffentlichen Bereich aufgestellt wird, hatte er selbst vor den Folgen gewarnt. Aber es war noch zu Zeiten des Bürgermeisters Klaus Führ, der, man erinnere sich, alle auch seitens des Stadtrates geäußerten Bedenken in den Wind schlug. Die Uhr stand, und zeigte dem Betrachter an, wie spät es in Arendsee, aber auch in New York ist. Sollte man ja wissen.

Doch das alles funktionierte nicht lange. Die Kinder und Jugendlichen, die die Uhr näher betrachten wollten als vorgeschrieben, machten dem Uhrwerk schnell ein Garaus. Immer wieder wurde repariert, für viel Geld. Aktuell funktioniert diese Uhr nicht mehr. Gestern um 10 Uhr zeigte sie 4.07 Uhr für Arendsee an. Nun mag ein Urlauber sich in der schönsten Zeit des Jahres nicht zeitlich unter Druck gesetzt fühlen, aber sechs Stunden Unterschied sind sicherlich kein Pappenstiel. Und so sitzen die Urlauber auf den Bänken rund um die Uhr und denken: Dem Glücklichen schlägt keine Stunde.

In der Touristinfo wurde gestern bestätigt, dass vereinzelt Urlauber ins Haus kommen und sagen, dass die Uhr ja so nicht stimmen könne. Recht haben sie. Doch das kleine Bauwerk am Kreisel ist eher ein Blickfang als eine Zeitmaschine. Und wem das klar ist, dem ist auch egal, ob die Uhr 4.07 Uhr anzeigt, obwohl es schon 10 Uhr ist.

Etwas Besonderes gab es gestern auch noch. Unbekannte hatten eine Reihe Kunstledertaschen unterschiedlichster Bauart auf den Bänken liegen lassen. Inzwischen hatten sich schon einige bedient, um 10 Uhr waren noch drei Exemplare zu haben. „Es wird nie langweilig hier“, hieß es in der Touristinformation. Auch wenn die Uhr sich nicht weiterdreht: Die Zeit steht nicht still.