Sortiment auf dem Campingplatz in Arendsee „weckt nur positive Erinnerungen“

Von: Ulrike Meineke

Teilen

Katharina Günther hat in ihrem Konsum fürs Foto ein paar DDR-Produkte wie Bautz‘ner Senf, Moccafix und Fit zusammengestellt. Im Regal stehen noch Maggie, Liebesperlen und die typischen DDR-Netze, die bei voluminösem Inhalt eine beachtliche Größe entwickeln können, und vieles mehr. Die gehäkelte Biene Maja im Hintergrund gehört wie Sprite, Fanta und viele andere Utensilien doch eher in die Neuzeit. © Meineke, Ulrike

Vor 1989 war es normal, dass man im Konsum einkaufte. Viele ältere gelernte DDR-Bürger sagen heute noch: „Ich gehe in den Konsum“, wenn sie zum Supermarkt wollen. In Arendsee kauft man heute noch beziehungsweise wieder im Konsum ein, denn das originale Schild aus DDR-Zeiten hat Katharina Günther ganz bewusst nicht abgeschraubt. „Viele sind fasziniert davon, das Schild wird regelmäßig fotografiert“, lacht die 67-Jährige, die den Konsum auf dem Campingplatz „aus Spaß an der Freud“ betreibt.

Arendsee – Wie lange das Schild schon an dem Flachbau hängt, „weiß man nicht so genau“, sagt sie. Aber genau weiß sie, dass Gäste aus den alten Bundesländern, aus Österreich, Irland oder den Niederlanden bei ihr nachfragen, was es denn damit auf sich hat.

„Wir haben hier unser Glück gefunden“

Katharina Günther ist seit zwei Jahren Rentnerin. Genau so lange wohnt sie mit ihrem Mann und den zwei erwachsenen Pflegekindern in Zießau. „Wir haben hier unser Glück gefunden“, lächelt sie. Warum man aus dem schönen Mecklenburg-Vorpommern nach Arendsee zieht? „Die Urlauber an der Ostsee sind immer mehr geworden. Und Sprotten am Strand verkaufen, war einfach nicht mehr meins“, erklärt die sympathische Frau.



Dass sie eine gute Verkäuferin ist, merkt man sofort: Wünsche von Urlaubern erfüllt sie gern und prompt. Und sie sieht dabei nicht auf die Uhr. Ein unwirsches Wort wird man von ihr nicht hören – auch nicht, wenn es mal stressig ist. Die in Roitzsch (Anhalt-Bitterfeld) geborene Katharina Günther weiß, wie man sich als Urlauber auf dem Campingplatz fühlt, sie hatte selbst mehr als zehn Jahre lang einen Wohnwagen in Arendsee.



„Ich wollte schon immer einen Kaufladen haben“

Als die Kinder mit der Schule fertig und sie und ihr Mann im Rentenalter waren, hat das Paar in Zießau sein „Traumhaus mit tollen Nachbarn“ gefunden. Die Sache mit dem Konsum ergab sich mehr spontan als geplant: Bevor die 67-Jährige den Konsum vor zwei Jahren übernahm, lief er über das benachbarte Bistro. Aber zeitlich ließ sich das nicht mehr vereinbaren. „Und ich wollte doch schon immer einen Kaufladen haben“, erzählt Katharina Günther von ihrem Kindheitstraum.



Im Moment ist der Konsum noch ein Saisongeschäft ganz nach dem Reifenwechsel-Motto „von O bis O“ (Ostern bis Oktober). Die umtriebige Seniorin plant aber, den Konsum ganzjährig für jeden Camper zugänglich zu machen. Aktuell öffnet sie am Vormittag von 8 bis 10 Uhr, ist aber meist doch bis 11 Uhr im Laden.

Kaum zu glauben, aber wahr: Es gibt ihn noch, den Konsum, und zwar auf dem Arendseer Campingplatz. Der Tante-Emma-Laden ist auch ein Ort der Begegnung, den Ausflügler wie die Magdeburger Volker Wittig (l.) und Nicola Safhauzer sehr schätzen. © Meineke, Ulrike

Wer vorbestellt, bekommt im Konsum ein komplettes Frühstück zum kleinen Preis zum Abholen. Die vorgefrorenen Bäckerbrötchen sind den DDR-Brötchen nachempfunden – eher flach und „nicht so aufgepufft“. Ab 11 Uhr sei „nix los“. Von 15 bis 17/18 Uhr gibt es in ihrem Konsum dann auch Kaffee, Kuchen und was der Urlauber so wünscht: „Thüringer Knacker haben wir auch!“



Im Konsum setzt Katharina Günther auf regionale Spezialitäten wie Marmeladen und Obstbrände aus Diesdorf. Ansonsten gibt es in ihrem Tante-Emma-Laden, was es früher auch im Konsum so gab: Bücher, Spielzeug, Sachen für den Alltag, Bautz’ner Senf, Moccafix, „Chokis“, Maggie, Kaugummi-Zigaretten, Liebesperlen in Flaschen und Pfeiflollies – „die habe ich geliebt“. Auch bei den DDR-Koch- und -Backbüchern orientiere sie sich an den Wünschen der Kunden. „Die gehen gut!“ Negative Erinnerungen würden die DDR-Artikel nicht wecken: „Mancher bleibt stehen, schmunzelt und sagt: Guck mal, das kenne ich, damit bin ich groß geworden!“



„Ata“ ist Deko und unverkäuflich

Katharina Günther hat auch die typischen DDR-Brötchen-Netze in ihrem Sortiment: „Die habe ich vom Flohmarkt!“ Das Päckchen „Ata“, das an der Wand hängt, sei allerdings Deko und unverkäuflich.



Und weil es ihr auf dem Campingplatz so viel Spaß macht, bastelt Katharina Günther immer donnerstags ab 15 Uhr mit den Urlauberkindern. Dann werden Büchsen bunt beklebt, Schutzengel gebastelt oder Armbänder und Ketten kreiert.