Solarkonzept für Arendsee im Finanzausschuss hinterfragt

Von: Detlef Güssefeld

Teilen

Ausschnitt aus dem sogenannten gesamträumlichen Photovoltaik-Konzept Arendsee: Bis zum 3. Juli liegt der Plan noch öffentlich aus. Im Finanzausschuss gab es Irritationen aufgrund zweier verschiedener Pläne. © Güssefeld, Harry

„Welchen Plan haben wir eigentlich beschlossen?“, wollte Stadtrat Jens Reichardt (Arendsee Land/Freie Liste) am Dienstagabend im Arendseer Finanzausschuss wissen. Gemeint war der Plan zum sogenannten gesamträumlichen Solarkonzept der Einheitsgemeinde. Denn schnell war klar geworden, dass den Plan, den der Stadtrat im April mit knapper Mehrheit beschlossen hatte (AZ berichtete), nicht der ist, der derzeit öffentlich ausliegt.

Arendsee – Bürgermeister Norman Klebe (CDU) warf beide Pläne mittels Beamer an die Wand, doch eine Erklärung für die unterschiedlichen Pläne gab es an dem Abend nicht. Reichardt holte weiter aus: Bei der Abstimmung zum Plan fehle der Textteil. Der, so Norman Klebe, sei im Internet zu finden. „Keiner von uns Stadträten ist darauf hingewiesen worden“, kritisierte Reichardt. Unklar blieb am Dienstag auch, ob der Textteil nun zum beschlossenen Plan oder zum derzeit ausgelegten Plan gehört. Die Unterschiede beider Pläne liegen primär bei den markierten Flächen für mögliche Solarparks. Das ginge so nicht, konstatierte Reichardt.

Ähnliche Probleme in Fleetmark

Ähnliche Probleme hatte es bereits in Fleetmark gegeben (AZ berichtete): Dort war in öffentlicher Sitzung kritisiert worden, dass Flächen, auf denen keine Solarparks errichtet werden dürfen, teilweise doch dafür markiert waren. Angesichts solcher Probleme könne man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, machte Reichardt deutlich.

Allein das in Aussicht gestellte Geld sollte keine überhasteten Entscheidungen bei den Grundbesitzern auslösen.

Die Verwaltung müsse klarstellen, welcher Plan denn nun gelte und den Hinweisen und Anfragen nachgehen, die in Fleetmark dazu laut wurden – nicht nur vom Antragsteller selbst, sondern auch vom Planer des Solarparks in Molitz, dessen Konzept abgelehnt worden war.



Auslegung endet am 3. Juli

Bürgermeister Klebe und Mitarbeiterin Heike Meyer haben inzwischen bestätigt, dass es zwei verschiedene Pläne gibt: Zum Einen den, der mit Stadtratsbeschluss vom April ausgelegt wurde und die Details beinhaltet, die bis dato aktuell waren. Der zweite Plan, der derzeit ausliegt, sei vervollständigt worden – auch im Hinblick auf die Vorhaben an der Bahnlinie. Immer wieder habe daran gearbeitet werden müssen. Die Auslegung endet nun am 3. Juli. Der im Internet veröffentlichte Textteil beziehe sich auf den aktuellen Plan, hieß es aus dem Rathaus.

Der derzeit ausliegende Plan musste immer wieder vervollständigt werden – auch im Hinblick auf die Vorhaben an der Bahnlinie.

Reichardt nutzte am Dienstag noch einmal die Gelegenheit, die Grundbesitzer auf die Folgen der Solarpark-Euphorie hinzuweisen: Aus Acker- würden Gewerbeflächen, und das habe Auswirkungen auf Steuern wie die Grund- und die Erbschaftssteuer. Er riet, sich genau anzusehen, mit welchen Veränderungen und Auswirkungen es einhergeht, wenn aus Ackerflächen gewerbliches Areal wird. Noch sei zudem nicht geklärt, was mit dem Boden passiert, wenn Tausende verzinkte Stahlteile ins Erdreich gerammt werden. Allein das in Aussicht gestellte Geld sollte keine überhasteten Entscheidungen auslösen, mahnte der Stadtrat.