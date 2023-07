Sieben Männer und eine Frau haben ihre Bewerbungsunterlagen abgegeben

Von: Ulrike Meineke

Wer sitzt ab dem 18. Januar 2024 im Arendseer Rathaus auf dem Chefsessel Platz nimmt, kann frühestens am 24. September beantwortet werden, sollte einer der acht Bewerber im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen erreichen. Ansonsten gehen die beiden Bewerber mit den meisten Stimmen am 8. Oktober in die Stichwahl. © AZ-Archiv

In der Einheitsgemeinde Stadt Arendsee stehen am 24. September sieben Kandidaten und eine Kandidatin zur Bürgermeisterwahl. Dies sind (in alphabetischer Reihenfolge):

• Nico Fischer

Nico Fischer, Einzelbewerber © Privat

• Björn Hartmann

Björn Hartmann, Arendsee-Land/Freie Liste © Privat

• Norman Klebe

Norman Klebe, CDU © AZ-Archiv

• Tom Klein

Tom Klein, Einzelbewerber © Freier Mitarbeiter

• Jens Reichardt

Jens Reichardt, Arendsee-Land/Freie Liste © AZ-Archiv

• Sven Schottenhamel

Sven Schottenhamel, Arendsee-Land/Freie Liste © Privat

• Nadine Schütte

Nadine Schütte, Einzelbewerberin © Güssefeld, Detlef

• Justin Wellner

Justin Wellner, Einzelbewerber © Privat

Alle acht Bewerber hatten ihre Unterlagen bis Montag, 17. Juli, 18 Uhr abgegeben, bestätigte Wahlleiter Michael Niederhausen gegenüber AZ.

Arendsee. Unter den Kandidaten sind mit Nico Fischer (parteilos), Tom Klein (parteilos), Nadine Schütte (parteilos, unterstützt von den Linken) und Justin Wellner (parteilos) vier Einzelbewerber. Amtsinhaber Norman Klebe ist CDU-Mitglied und wird eigenen Angaben zufolge neben der CDU auch von der SPD unterstützt. Björn Hartmann, Jens Reichardt und Sven Schottenhamel gehören im Arendseer Stadtrat der gleichen Fraktion (Arendsee-Land/Freie Liste) an. Justin Wellner ist zwar bei der SPD-Nachwuchsorganisation Jusos organisiert, aber kein SPD-Mitglied.

Die Wahllokale sind am Sonntag, 24. September, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Sollte im ersten Wahlgang keiner der Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen erreichen, gehen die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen am Sonntag, 8. Oktober, in die Stichwahl.



Während der Stadtrat alle fünf Jahre neu gewählt wird, beträgt die Amtszeit des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin sieben Jahre. Der neue Bürgermeister/die neue Bürgermeisterin tritt am 18. Januar 2024 sein/ihr Amt an.