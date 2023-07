„Diese Leichtigkeit ist großartig“

Schwimmrollstühle in Arendsee erfreuen sich immer größerer Beliebtheit

Kaspar Trapke, ehrenamtlicher Mitarbeiter des Vereins „Intensivkinder Niedersachsen“, badet mit Benny, der in einem schwimmfähigen Rollstuhl sitzt, im Arendsee. © Klaus-Dietmar Gabbert

Der Wind pustet wie am Meer über das Wasser. Im Schatten der hohen Kiefern hat sich eine Gruppe Jugendlicher in Strandmuscheln breitgemacht. Aus einem Handy kommt Musik. Ein Ausflugsdampfer dümpelt über die leichten Wellen des Arendsees. Strandfeeling in den Sommerferien. Wären da nicht die Rollstühle, die am Rand des Sandes geparkt stehen.

Arendsee – „Mit dem Rollstuhl hier durch den Sand, das ist fast unmöglich“, sagt Anja Reisgies. Das Wasser, nur zehn Meter entfernt, scheint unerreichbar. Die Betreuerin aus Schleiz in Thüringen ist mit einer Gruppe von Menschen mit Behinderung für ein paar Tage in die Altmark gekommen, um dort Urlaub zu machen. „Es gibt nicht viele Möglichkeiten zum Schwimmen, an öffentlichen Orten ist das fast gar nicht möglich“, schildert sie.

Barrierefrei ins Wasser

Seit einigen Wochen geht das im Strandbad Arendsee aber. Zusammen mit einem Verein wurden zwei Schwimmrollstühle angeschafft (AZ berichtete). Man habe sich schon länger mit dem Thema beschäftigt, sagt die Geschäftsführerin der Luftkurort Arendsee GmbH, Claudia Schulz. Aber egal, ob Matten als Zuwegung über den Sand, Lifte oder Rampensysteme – es sei entweder an der Umsetzung oder der Finanzierung gescheitert. „Wir kriegen immer wieder Anfragen, ob man bei uns barrierefrei ins Wasser kann. Jetzt können wir sagen: Ja.“



Jessica Lebert schiebt Benny über den Strand zum Wasser während Kaspar Trapke ihn zieht. © Klaus-Dietmar Gabbert

Teilhabe von behinderten Menschen sei zwar immer besser möglich, aber sie sei immer noch mit einem besonderen Aufwand verbunden, sagt die Vorsitzende des Sprecherinnenrats des Deutschen Behindertenrats, Sigrid Arnade. „Es ist nicht einfach: Pack die Badehose ein.“ In den letzten Jahren habe sich glücklicherweise einiges getan: Gerade an den Küsten an Nord- und Ostsee sind Strand-rollstühle oder Rollstühle fürs Watt, Holzbohlenwege oder Wege mit Matten errichtet worden, in Brandenburg und Sachsen wurden Zuwegungen in den vergangenen Jahren so umgebaut, dass man auch dort leichter baden konnte. Das sei aber alles nur vereinzelt möglich und habe immer mit der Initiative einzelner engagierter Menschen zu tun.



Wie am Arendsee werden Emilie (13) aus Thüringen und Benni (21) aus Hannover gerade in den Schwimmrollstühlen angeschnallt. Die Betreuerinnen erhalten eine kurze Einweisung. Drei dicke gelbe Räder lassen die Rollstühle leicht durch den Sand ziehen. Zwei orangefarbene Bojen als Armlehnen sorgen für den Auftrieb. Dann ziehen sie die Stühle über den Strand ins Wasser.



„Diese Leichtigkeit ist großartig“

Die 13-jährige Emilie spricht nicht. Schon als sie das Plätschern näher kommen hört, rutscht sie aufgeregt im Sitz und lacht. „Diese Leichtigkeit ist großartig“, sagt Betreuerin Anja Reisgies. „Sie können sich bewegen, den Körper spüren, da merkt man, wie schnell sie sich entspannen.“



Auch in Arendsee ist das Thema Barrierefreiheit eng mit engagierten Menschen verknüpft. In der Nähe des Sees gibt es das Integrationsdorf. „Die Anfragen häufen sich“, sagt Claudia Schulz. „Es sind nicht nur Leute mit Rollstuhl.“ Auch ältere Menschen oder Tagespflege-Einrichtungen würden anfragen. „Auch mit Rollator ist es ja mit dem Strand oft schwierig.“ Aber Baden wolle man ja in jedem Alter. dpa