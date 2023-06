Sommerfest zum 85. Geburtstag der „Theodor Fontane“-Schule in Arendsee

Zahlreiche ehemalige Lehrkräfte und Schüler waren zum Sommerfest gekommen. © Schwarz, Eckehard

Zu einem Sommerfest hatten die Schüler und Lehrer der Gemeinschafts- und Sekundarschule „Theodor Fontane“ in Arendsee anlässlich des 85. Geburtstages der Bildungseinrichtung eingeladen.

Arendsee – Zur großen Freude von Schulleiter Thomas Schlicke waren zahlreiche Gäste erschienen. Bereits zur Begrüßung konnte er seine beiden Vorgänger sowie Landrat Steve Kanitz und Bürgermeister Norman Klebe begrüßen. Zu den Ehrengästen zählte auch Knut Markuszewski, damaliger Direktor der Stern-Schule in Uelzen und späterer Samtgemeindebürgermeister von Bad Bevensen, der gleich nach der Wende der Arendseer Schule mit Rat und Tat zur Seite stand.

Thomas Schlicke (l.) und Norman Klebe (2.v.r.) begrüßten die Gäste des Sommerfestes. © Schwarz, Eckehard

Zu den ältesten Besuchern des Sommerfestes gehörten Brigitte Altendorf und Anne Buchmayer, die bereits 1948, damals noch in der sogenannten „Kleinen Schule“ (heute Haus des Gastes) in der Töbelmannstraße, eingeschult wurden. Wie sie berichteten, waren sie damals mehr als 30 Kinder in drei Klassen, als sie 1952 in das heutige Schulgebäude zogen. „Wir waren zur Konfirmation 96 Schüler und haben in den ersten Klassen noch auf unseren Schiefertafeln geschrieben – Hefte und Bleistift gab es erst später. Noch 1956 konnten wir Schüler von der 8. Klasse abgehen und einen Beruf lernen. Wir waren die ersten Schüler, die von 1956 bis 1958 bis zur 10. Klasse weitergehen konnten. Schon damals hatten wir auch Arbeitsgruppen wie Modellbau oder Bootsbau bei unserem Lehrer Kurt Abromeit im Werkraum, der damals noch in der Dessauer Worth war sowie sogar eine Laienspielgruppe bei Gertrud Virgin“, berichteten die Damen.

Der Tanzkurs von Sabrina Roese-Dauphäuser (l.) begeisterte die Zuschauer. © Schwarz, Eckehard

Eine besondere Überraschung hatte die langjährige Sportlehrerin Lehrerin Ursula Taut mitgebracht: Sie übergab der Schule einen neuen Volleyball. „Oft hatten wir zum Sportunterricht nicht einmal vernünftige Bälle“, betonte sie bei der Übergabe an ihre ehemalige Schülerin und heutige Sportlehrerin Cathleen Schlicke.



Die Schülerinnen der 6. Klasse boten an ihrem Stand leckere Crêpes an. © Schwarz, Eckehard

Viele ehemalige Schüler nutzten das Sommerfest, um sich wiederzusehen und dann an eine der von Lana Baier und Aliya Tscherning durchgeführten Führungen durch die Schule teilzunehmen. Auf der Bühne im Schulhof stellten sich in einem abwechslungsreichen Programm die einzelnen Ganztagsschulkurse vor. Eröffnet wurde das Programm mit einer gelungenen Vorführung des Tanzkurses unter der Leitung von Sabrina Roese-Dauphäuser. Danach brachten auch die ukrainischen Schüler, die zurzeit in Arendsee in die Fontane-Schule gehen, eine kleine Darbietung. Und auch andere Kurse stellten sich den zahlreichen Besuchern des Festes kurz vor.

An mehreren Ständen verkauften die Schüler neben Spielsachen und allerlei Büchern auch leckere Crêpes und Naschereien mit Schokolade sowie Lose von einer Tombola. Zu gewinnen gab es etwa eine Segeltour auf dem Arendsee, Karten für das Strandbad und vieles mehr.