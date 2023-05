Schüler lernen bei Daniel Stockmann das fachgerechte Imkern

Die jungen Imker mit Daniel Stockmann an den Bienenstöcken. © Schwarz, Eckehard

Unter der Anleitung vom Zießauer Imker Daniel Stockmann lernen Schüler der Theodor-Fontane-Sekundarschule in Arendsee derzeit jeden Freitag von 13 bis 14 Uhr den fachgerechten Umgang mit Bienen sowie das Herstellen von leckerem Honig im Rahmen eines Jahresschulprojektes.

Schrampe – Sechs Völker haben die jungen Bienenfreunde Ben, Joris, Tyler und Paul bisher unter Daniel Stockmanns Anleitung in Schrampe am großen Rapsfeld an der Straße nach Zießau aufgestellt.

Hoch konzentriert: Ben kontrolliert die Waben. © Schwarz, Eckehard

Eingeladen hatte sie dazu Till Eitner vom Verein „Wir für Schrampe“. „Als Naturfreund weiß ich um die Bedeutung der Bienen für unser Ökosystem, wie wichtig die fleißigen Insekten für Natur- und Artenschutz sind und begrüße das Engagement der Jugendlichen natürlich sehr“, sagte Eitner beim Besuch der Jugendlichen am Rapsfeld. Wie er weiter betonte, ist die Förderung von Naturschutz und Landschaftspflege satzungsbedingt auch Teil ihres Vereins und wird vom gesamten Vorstand um Johann-André Dreier, Philipp Fölsch, Uwe Drechsel, Christoph Albrecht und Till Eitner gefördert.

Tyler versuchte sich mit der Imkerpfeife. © Schwarz, Eckehard

„Bei mir lernen die Kinder alles, was ein Imker das ganze Jahr über macht. Angefangen beim Kerzenziehen in der kalten Jahreszeit bis hin zum Honig schleudern und natürlich diesen abzufüllen – einfach alles, was ein richtiger Imker so tut“, erklärte Daniel Stockmann stolz. Bei einem Besuch der Bienenvölker waren die Jugendlichen gerade dabei, die jeweilige Bienenkönigin im Bienenstock aufzufinden und mit einem farbigen Punkt auf dem Rückenpanzer zu markieren. Dadurch lässt sich die Königin schneller in der Masse des Bienenvolkes erkennen und gibt Auskunft über ihr Geburtsjahr.

Für die Jugendlichen war auch der Umgang mit der traditionellen Imkerpfeife interessant. Mit dieser wird Rauch zur Beruhigung der Bienen auspustet. Die Gefahr, von den Bienen gestochen zu werden, sinkt dadurch, denn die Bienen fliegen nicht auf, sondern ziehen sich in die Wabengassen zurück.